17/10/2025
Suspeita de matar o marido a facadas chora e alega: “Ele ia me matar”

Ana Maria Bueno, de 40 anos, suspeita de matar o marido, Joel Mesquita da Silva, de 33, com sete facadas no domingo (12/10), em Várzea Grande (MT), alegou ter agido em legítima defesa ao deixar a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Cuiabá, aos prantos nessa quinta-feira (16/10). A suspeita, que estava foragida e se apresentou espontaneamente na delegacia, já possuía mandado de prisão preventiva.

“Foi legítima defesa sim, ele veio pra cima de mim para me agredir”, afirmou após interrogatório e prisão.

O crime ocorreu na residência do casal no bairro São Mateus. Joel foi encontrado sem vida, com uma perfuração no pescoço, após denúncias de vizinhos. Porém, quando as autoridades chegaram, a casa estava limpa e sem sangue. Ainda não se sabe quem limpou o local do crime.

Leia a reportagem completa em RD News, parceiro do Metrópoles.

 

