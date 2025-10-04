Suspeita no caso do assassinato de professor no Acre não paga fiança e permanece detida

A suspeita Marijane Maffi, presa por envolvimento no assassinato do professor de zumba Reginaldo Silva Corrêa, em Epitaciolândia (AC), não pagou a fiança de R$ 10 mil prevista para sua libertação e permanece detida.

Ela é vizinha de Victor Oliveira da Silva, que confessou ter cometido o crime. Ambos foram presos em flagrante na quarta-feira. Na quinta (2), a Justiça concedeu liberdade provisória a Marijane, condicionada ao pagamento da fiança e cumprimento de medidas cautelares. Já Victor teve a prisão preventiva decretada.

Segundo o delegado Erick Maciel, coordenador da Polícia Civil no Alto Acre, os dois serão transferidos para Rio Branco.

Marijane é suspeita de auxiliar Silva no homicídio. De acordo com o depoimento do acusado, a vizinha teria levado o carro da vítima à Bolívia para ocultar indícios do crime. Silva alegou que havia informado a Marijane que o veículo seria vendido e que um comprador estaria no país vizinho, oferecendo dinheiro pelo transporte, mas ela teria concordado em ajudar sem pagamento.

Ainda conforme o relato de Victor, na manhã após o crime, ele foi até a residência de Marijane para pegar ferramentas usadas para abrir a cova onde enterrou o corpo da vítima.

O enterro de Reggis, como era conhecido, ocorreu na manhã desta sexta-feira (3) em Epitaciolândia, com a participação de familiares e amigos. O corpo foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco e conduzido à entrada da cidade, onde residia, a cerca de 234 km da capital, sendo enterrado por volta das 12h.

A mãe do professor, que veio do Mato Grosso, se emocionou durante o sepultamento:

“Eu sou mãe desse maravilhoso e nunca mais vou ver ele. Ai meu filho, eu não tenho palavras. Eu sei que você gostaria que eu falasse muita coisa, mas eu não sei. Você não merecia o que fizeram com você”, disse ela.

Ela agradeceu aos presentes e àqueles que conviveram com o filho:

“Hoje você está me deixando, tá deixando seu pai, toda sua família e esse povo maravilhoso que está aqui. Você é querido e amado, meu filho, e agradeço quem trabalha com ele, quem conviveu com ele”.

Com informações do g1 Acre