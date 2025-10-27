Suspeita ter gordura no fígado? Hepatologista responde o que fazer

Em um artigo recente, a Associação Paulista de Medicina (APM) publicou que 62% dos brasileiros se preocupam com a esteatose hepática, condição popularmente conhecida como gordura no fígado. Segundo dados da pesquisa elaborada pelo Instituto Datafolha em parceria com uma empresa de saúde, 61% dos entrevistados nunca fizeram ou não sabem quais exames detectam a condição.

Leia também

Outro tópico pontuado na análise envolve que seis em cada 10 brasileiros de 16 anos ou mais desconhecem qual exame identifica gordura no fígado. Diante dos índices da doença que afeta aproximadamente 30% da população mundial, a coluna Claudia Meireles conversou com o hepatologista Rodrigo Rêgo Barros para saber o que deve ser feito por quem suspeita ter o quadro.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

A condição de gordura no fígado acomete 30% da população mundial, segundo o artigo

Magicmine/Getty Images 2 de 4

Visão microscópica de células em fígado com gordura, a esteatose hepática

Getty Images 3 de 4

A esteatose hepática é uma doença silenciosa, segundo os especialistas

Getty Images 4 de 4

O órgão atua na filtragem do sangue

Getty Images

De acordo com o médico membro da Sociedade Brasileira de Hepatologia (SBH), um indivíduo que suspeite ter a condição, deve “primeiramente procurar um hepatologista”, especialista que diagnostica e trata doenças que afetam o fígado. Segundo Rodrigo, esse profissional especializado irá solicitar exames destinados ao diagnóstico. Ele cita dois, bioquímica do sangue e exames de imagem.

Conforme o especialista, que também atua como gastroenterologista, o médico hepatologista durante os atendimentos também excluirá, quando pertinente, causas mais incomuns de gordura no fígado, além de estratificar o risco de evolução para cirrose. À coluna, Rodrigo Rêgo Barros pontua que o especialista deverá ainda “instruir o tratamento” a ser feito pelo paciente.

A esteatose hepática é popularmente conhecida como gordura no fígado

O médico, radicado em Recife, argumenta que o indivíduo antes mesmo de recorrer a um hepatologista já pode dar início a uma série de cuidados: “Controle de peso, moderação no consumo de álcool, tratamento das comorbidades, como diabetes e hipertensão, podem ser instituídos antes mesmo da consulta”. Rodrigo enfatiza a respeito do fígado ser um órgão “bem silencioso”.

Atenção à gordura no fígado

O hepatologista argumenta que a gordura no fígado só será encontrada por “quem procura”. Ele chama atenção de pessoas com fatores metabólicos, a exemplo de obesos, diabéticos, hipertensos e pessoas com alterações dos lipídios, principalmente pacientes que apresentaram o aumento dos triglicerídeos e baixo colesterol bom, o HDL. “Indivíduos que consumam álcool em exagero e os que têm alteração dos exames do fígado (TGO, TGP e GGT) também”, frisa.

Determinados grupos de pessoas devem ter maior atenção com relação ao quadro de gordura no fígado

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.