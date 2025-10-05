05/10/2025
Suspeito de executar casal e atirar na cabeça de criança é preso pela PM no interior do Acre

Os militares apreenderam uma pistola Taurus calibre 9 mm, carregada com 13 munições intactas, além de um carregador sobressalente com mais cinco munições

Um homem apontado como participante da execução de um casal e acusado de atirar na cabeça de uma criança de dois anos foi preso durante uma operação da Polícia Militar na noite de sábado (4), no Ramal Fontenele de Castro, zona rural de Epitaciolândia, interior do Acre. Uma mulher também foi detida com munições e celulares.

A ação faz parte das diligências do Inquérito Policial nº 5977/2025, que já havia resultado na prisão de outro suspeito armado dias antes. Durante o patrulhamento intensificado na região, os militares receberam informações sobre disparos de arma de fogo nas proximidades do km 7 do ramal.

Momento da prisão do suspeito/Foto: Reprodução

Ao chegarem ao local, por volta das 23h, os policiais avistaram um homem às margens da estrada. Ao perceber a presença da guarnição, ele fugiu em direção a uma propriedade rural. No interior da residência, os agentes detiveram Geele Marques, que carregava uma bolsa contendo sete munições calibre 9 mm e dois celulares.

O fugitivo foi identificado como Wisley Lima, considerado de alta periculosidade e com mandado de prisão em aberto. Após várias horas de buscas em uma área de mata densa, o suspeito foi localizado ao amanhecer, por volta das 5h30, dentro de outra residência. Mesmo após afirmar que se entregaria, ele tentou escapar novamente, sendo contido pelos policiais após resistência.

Com Wisley, os militares apreenderam uma pistola Taurus calibre 9 mm, carregada com 13 munições intactas, além de um carregador sobressalente com mais cinco munições.

Itens apreendidos pela Polícia Militar/Foto: ContilNet

Segundo a Polícia Militar, o suspeito é investigado por diversos crimes na região, incluindo roubos de veículos e homicídios tentados e consumados — entre eles o caso de uma criança de dois anos atingida na cabeça, que perdeu a visão de um dos olhos.

Os dois presos, juntamente com o material apreendido, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, onde foram realizados os procedimentos legais, incluindo o cumprimento do mandado de prisão e a lavratura do flagrante.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

