Suspeito de matar homem a facadas e esconder corpo em lote é preso

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) prendeu, na tarde dessa sexta-feira (10/10), o suspeito de esfaquear Cleudir Andrade Souza, 46 anos, até a morte, em 12 junho deste ano.

De acordo com os investigadores, o homem, identificado como Wellys Vieira do Nascimento (foto em destaque), conhecido como Hélio, matou a vítima após uma discussão num bar da Comunidade do Piraquê, em Pedra de Guaratiba.

Após o assassinato, Wellys colocou o corpo de Cleudir no seu próprio veículo e dirigiu cerca de 34 km para abandonar o cadáver num terreno baldio, na Reta de Piranema em Itaguaí (RJ). O corpo foi encontrado na manhã de 13 de junho.

Ouvidas as testemunhas, e concluída a primeira fase da investigação, foi decretada a prisão do suspeito pelo 2º Tribunal do Júri da Capital, e, após o cruzamento de dados de inteligência, foi possível localizá-lo e capturá-lo no bairro da Taquara, enquanto ele trabalhava como gesseiro numa obra.

Neste sábado (11/10), o homem será transferido para o Presídio Frederico Marques, em Benfica, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O suspeito abandonou o corpo em um lote

O crime ocorreu em 12 de junho deste ano

Material cedido ao Metrópoles2 de 2

O suspeito abandonou o corpo em um lote

Material cedido ao Metrópoles

