23/10/2025
Universo POP
Suspeito de matar MC é preso enquanto vendia passeios no litoral de SP

Escrito por Metrópoles
A Polícia Civil prendeu, na tarde desta quinta-feira (23/10), homem acusado de matar o músico Bruno César Antunes de Souza, conhecido como MC Bakka. Augusto Gabriel Judic Borelli foi capturado enquanto vendia passeios nas chamadas bolhas humanas em Ubatuba, litoral de São Paulo.

Borelli estava foragido há mais de sete meses e foi procurado em diferentes cidades do estado, incluindo Taubaté, onde tem familiares.

De acordo com as autoridades, ele é o principal suspeito por matar o MC Bakka no dia 2 de março deste ano. O músico foi assassinado na própria casa e diante do filho de apenas seis anos. Os investigadores ressaltam que Borelli era amigo próximo do MC.

O acusado foi abordado por uma equipe da Polícia Militar Ambiental e tentou fugir, mas foi capturado. Ele negou o assassinato e afirmou que apenas conversou com Bruno no dia do crime.

As investigações continuam para esclarecer os motivos e os detalhes da morte do MC Bakka.

ContilNet Notícias

