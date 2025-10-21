21/10/2025
Suspeito de matar mulher com tiro de espingarda tem prisão preventiva decretada no Acre

A Justiça do Acre decretou a prisão preventiva de Elizangelo Sousa da Silva, de 39 anos, principal suspeito de assassinar Elizete de Amorim Malveira, também de 39 anos. A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada na Vara Criminal de Feijó, nesta terça-feira (21).

A mulher foi morta por Elizangelo Sousa da Silva/Foto: Reprodução

O homem havia sido preso em flagrante na noite do crime, ocorrido no domingo (19), na invasão do aeroporto, bairro Bela Vista, em Feijó, interior do Acre. Segundo a Polícia Civil, Elizete foi morta com um tiro de espingarda por volta das 18h50. O primeiro atendimento foi feito por policiais militares, e, por volta das 19h30, a equipe da Polícia Civil assumiu a ocorrência.

Durante a prisão, os agentes apreenderam com o suspeito 114 gramas de cocaína, dois cartuchos calibre 20 e R$1.022 em espécie. O corpo da vítima foi levado inicialmente ao necrotério do Hospital Geral de Feijó Dr. Baba – Rosaldo Firmo de Aguiar França, e posteriormente encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul, distante 276 quilômetros do local do crime.

Em depoimento, Elizangelo afirmou já ter cumprido pena por tráfico de drogas, após ser preso em 2014, permanecendo recluso por cinco anos e seis meses. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, sob responsabilidade do delegado José Ronério.

