Suspeito de ocultar cadáver de jovem é preso em Alagoas

A Polícia Civil prendeu um suspeito em flagrante por ocultação do cadáver de Crislany Maria Gomes da Silva, de 19 anos, nessa segunda-feira (20/10). O homem seria um amigo da vítima e do ex-marido dela, que não teve o nome revelado.

De acordo com a polícia, mais detalhes do caso serão revelados na coletiva que acontece nesta terça (21/10). A prisão aconteceu no Benedito Bentes, na parte alta de Maceió (AL), na segunda.

