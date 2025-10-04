Suspeito de participação na execução de casal é preso no interior do Acre; criança ficou ferida

Um homem e uma mulher foram presos durante uma operação da Polícia Militar no bairro Lírio dos Vales, em Epitaciolândia, na noite da última quinta-feira (2). O local fica próximo à área onde o casal Darliane Carneiro Alves, de 21 anos, e Cristhofer Kennedy Pontes, de 20, foi executado a tiros no dia 11 de setembro. A filha de Darliane, de apenas 2 anos, também foi baleada durante o ataque.

De acordo com a PM-AC, a dupla foi localizada por uma equipe do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO). Durante a abordagem, os suspeitos revelaram aos policiais que outro envolvido no crime estaria escondido em uma região conhecida como “Favelinha”, onde também manteria guardadas as armas utilizadas na execução do casal.

Segundo informações do g1, durante as buscas na área indicada, os militares encontraram uma pistola calibre 380 com oito munições no carregador, além de outras 20 munições calibre 38 escondidas dentro de uma meia. Também foram apreendidos uma balança de precisão e uma balaclava. A PM informou que a arma será submetida a perícia, já que é do mesmo calibre usado nos homicídios.

Um segundo suspeito citado pelos detidos não foi localizado. As forças de segurança intensificaram as ações na região de fronteira em busca de outros possíveis envolvidos nas mortes de Darliane e Cristhofer.

O crime ocorreu na noite de 11 de setembro, no bairro da Glória. Testemunhas relataram que dois homens armados invadiram a casa onde o casal estava e dispararam várias vezes. Darliane tentou fugir com a filha, mas foi atingida em frente à residência. Cristhofer foi perseguido até o banheiro e morto com tiros na cabeça.

Segundo a Polícia Civil, as vítimas haviam sido presas 19 dias antes por tráfico de drogas e estavam usando tornozeleira eletrônica após a audiência de custódia. A principal linha de investigação aponta que a retomada do comércio de entorpecentes pelo casal pode ter motivado o duplo homicídio.