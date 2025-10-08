Suspeito de roubar e esfaquear turista argentino na Bahia é preso

O homem suspeito de esfaquear um turista argentino na sexta-feira (3/10) na Avenida Oceânica, na Barra (BA), foi preso nessa terça-feira (7/10) pela polícia. O homem foi detido preventivamente por tentativa de latrocínio.
Leia também
-
Turista norte-americana é esfaqueada em praia de Niterói
-
Turista francês é esfaqueado oito vezes dentro de ônibus na Bahia
-
Ex-estagiário invade laboratório da Embrapa e esfaqueia funcionário no DF
-
Ex persegue, agride e esfaqueia mulher até a morte após vaquejada
De acordo com a Polícia Civil, o turista, que não foi identificado, recebeu um golpe com uma faca e teve o smartphone, um Apple iPhone 16 Pro, roubado. A vítima chegou a ser encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE) e, no dia seguinte, foi liberada.
Leia a reportagem completa no Correio 24 Horas, parceiro do Metrópoles.