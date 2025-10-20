20/10/2025
Suspeito é baleado por GCM ao tentar roubar moto na Rodovia Anhanguera

Dois homens, de 25 e 28 anos, foram presos em flagrante após tentarem roubar uma moto na Rodovia Anhanguera, em São Paulo, nesse domingo (19/10). Um dos suspeitos foi baleado por uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) que passava pelo local.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), guardas civis passavam pela via quando viram os dois homens ao lado de uma moto parada no acostamento. Um deles apontava uma arma para o motociclista, que estava descendo do veículo.

Os guardas deram voz de prisão aos suspeitos. Eles tentaram fugir e um deles fez disparos contra os agentes, que revidaram. O suspeito foi atingido e permaneceu internado sob escolta policial. O comparsa dele foi preso em flagrante.

De acordo com a SSP, os guardas confirmaram que a moto usada pelos assaltantes estava com as placas adulteradas e havia sido roubada em setembro deste ano. A equipe também apreendeu uma pistola calibre 380.

“Foram solicitados exames periciais ao IC (Instituto de Criminalística) e ao IML (Instituto Médico Legal) e o caso foi registrado como localização/apreensão de veículo, receptação de veículo, lesão corporal decorrente de intervenção policial e tentativa de homicídio contra agente de segurança pública no 33º DP (Pirituba)”, disse a SSP.

