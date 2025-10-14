suspeitos-de-matar-policial-roubaram-outros-motoristas-e-foram-detidos

Os dois suspeitos de envolvimento na morte do policial penal Henrique André Venturini, de 45 anos — um adulto e um adolescente de 15 anos — foram capturados por policiais das Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam). Ambos foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA II), em Taguatinga.
De acordo com a Polícia Militar, os detidos já eram conhecidos das forças de segurança e possuem histórico de roubos, incluindo assaltos a motoristas de aplicativo. Ainda segundo a corporação, eles haviam sido detidos há cerca de 15 dias, mas foram liberados e voltaram a cometer crimes.
Henrique foi assassinado com um golpe de facão na região do abdômen, enquanto trabalhava como motorista de aplicativo. O crime, investigado como latrocínio (roubo seguido de morte), ocorreu na noite desta segunda-feira (13/10), no Riacho Fundo II, próximo à UBS 5.
Leia também
-
Facão usado na morte de policial penal foi encontrado ainda com sangue
-
PM prende 2º suspeito de participar da morte de policial penal no DF
-
Vídeo mostra assassinos fugindo após matar policial penal no DF
-
Saiba quem era o policial penal morto enquanto fazia Uber no DF
Veja o momento da fuga:
Mais detalhes do caso:
- O Corpo de Bombeiros (CBMDF) atendeu a ocorrência por volta das 19h21.
- Ao chegarem ao local, as equipes de socorro encontraram um veículo Chevrolet Onix prata, que havia colidido contra um muro.
- No interior do automóvel estava Henrique, já sem sinais vitais e com grave lesão na região abdominal.
- Após avaliação e regulação médica, o óbito do policial penal foi declarado.
Imagens:
3 imagensFechar modal.1 de 3
Carro foi encontrado amassado
Divulgação/CBMDF2 de 3
Bombeiros chegaram ao local e encontraram Henrique já sem vida
Divulgação/CBMDF3 de 3
Henrique André Venturini era policial penal
Reprodução
Informações preliminares apuradas pela coluna Na Mira indicam que um dos criminosos tenha reconhecido o agente durante a corrida.