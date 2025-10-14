suspeitos-de-matar-policial-roubaram-outros-motoristas-e-foram-detidos

Os dois suspeitos de envolvimento na morte do policial penal Henrique André Venturini, de 45 anos — um adulto e um adolescente de 15 anos — foram capturados por policiais das Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam). Ambos foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA II), em Taguatinga.

De acordo com a Polícia Militar, os detidos já eram conhecidos das forças de segurança e possuem histórico de roubos, incluindo assaltos a motoristas de aplicativo. Ainda segundo a corporação, eles haviam sido detidos há cerca de 15 dias, mas foram liberados e voltaram a cometer crimes.

Henrique foi assassinado com um golpe de facão na região do abdômen, enquanto trabalhava como motorista de aplicativo. O crime, investigado como latrocínio (roubo seguido de morte), ocorreu na noite desta segunda-feira (13/10), no Riacho Fundo II, próximo à UBS 5.

Leia também

Veja o momento da fuga:

Mais detalhes do caso:

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) atendeu a ocorrência por volta das 19h21.

Ao chegarem ao local, as equipes de socorro encontraram um veículo Chevrolet Onix prata, que havia colidido contra um muro.

No interior do automóvel estava Henrique, já sem sinais vitais e com grave lesão na região abdominal.

Após avaliação e regulação médica, o óbito do policial penal foi declarado.

Imagens:

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Carro foi encontrado amassado

Divulgação/CBMDF 2 de 3

Bombeiros chegaram ao local e encontraram Henrique já sem vida

Divulgação/CBMDF 3 de 3

Henrique André Venturini era policial penal

Reprodução

Informações preliminares apuradas pela coluna Na Mira indicam que um dos criminosos tenha reconhecido o agente durante a corrida.