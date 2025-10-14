suspeitos-de-matar-policial-roubaram-outros-motoristas-e-foram-detidos

14/10/2025
Escrito por Metrópoles
Os dois suspeitos de envolvimento na morte do policial penal Henrique André Venturini, de 45 anos — um adulto e um adolescente de 15 anos — foram capturados por policiais das Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam). Ambos foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA II), em Taguatinga.

De acordo com a Polícia Militar, os detidos já eram conhecidos das forças de segurança e possuem histórico de roubos, incluindo assaltos a motoristas de aplicativo. Ainda segundo a corporação, eles haviam sido detidos há cerca de 15 dias, mas foram liberados e voltaram a cometer crimes.

Henrique foi assassinado com um golpe de facão na região do abdômen, enquanto trabalhava como motorista de aplicativo. O crime, investigado como latrocínio (roubo seguido de morte), ocorreu na noite desta segunda-feira (13/10), no Riacho Fundo II, próximo à UBS 5.

Leia também

Veja o momento da fuga:

Mais detalhes do caso:

  • O Corpo de Bombeiros (CBMDF) atendeu a ocorrência por volta das 19h21.
  • Ao chegarem ao local, as equipes de socorro encontraram um veículo Chevrolet Onix prata, que havia colidido contra um muro.
  • No interior do automóvel estava Henrique, já sem sinais vitais e com grave lesão na região abdominal.
  • Após avaliação e regulação médica, o óbito do policial penal foi declarado.

Imagens:

Bombeiros chegaram ao local e encontraram Henrique já sem vida
Henrique André Venturini era policial penal

Carro foi encontrado amassado

Divulgação/CBMDF2 de 3

Bombeiros chegaram ao local e encontraram Henrique já sem vida

Divulgação/CBMDF3 de 3

Henrique André Venturini era policial penal

Reprodução

Informações preliminares apuradas pela coluna Na Mira indicam que um dos criminosos tenha reconhecido o agente durante a corrida.

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

