09/10/2025
Suspeitos de matar turista com tiro no rosto são mortos pela PM

Dois suspeitos de matar um turista de 53 anos com um tiro no rosto durante um assalto em Bertioga, no litoral de São Paulo, na noite de domingo (5/10), foram mortos em um suposto confronto com a polícia nessa terça-feira (7/10).

Segundo informações da Polícia Militar (PM), após o crime a dupla teria fugido para Cajamar, na Grande São Paulo. Os policiais foram até o local e afirmaram ter sido alvejados durante a fuga dos envolvidos, momento em que revidaram os tiros.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP) informou que os dois suspeitos foram baleados e morreram no local. Um terceiro homem tentou fugir, mas foi capturado; e um quarto participante conseguiu escapar.

No imóvel em que os suspeitos estavam foram encontradas armas de fogo, dinheiro e drogas.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Cajamar como tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência, associação criminosa, morte decorrente de intervenção policial, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tentativa de homicídio.

Relembre o crime

O turista de 53 anos Márcio Xavier morava em Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana, e estava acompanhado da esposa e dois amigos em Bertioga. Segundo relatos de testemunhas, o casal foi abordado por quatro indivíduos em bicicletas quando deixava uma praia.

Após anunciarem o assalto, um deles atirou contra o rosto de Márcio e fugiu. Eles ainda roubaram um celular e a aliança da esposa. O turista chegou a ser socorrido por populares ao Hospital de Bertioga, mas não resistiu.

Márcio foi funcionário da Secretaria de Transportes de Ferraz de Vasconcelos por quase duas décadas. Nas redes sociais, a prefeita Priscila Gambale (Podemos) lamentou a morte do servidor.

