Suspeitos fazem família refém e abusam sexualmente de mulher em SP

A Polícia Militar (PM) procura criminosos que fizeram uma família refém e abusaram sexualmente de uma mulher, na madrugada desta quinta-feira (16/10), durante um roubo no bairro Cidade São Jorge, em Santo André, na Região Metropolitana de São Paulo.
Segundo a PM, os suspeitos invadiram o imóvel, renderam os moradores, praticaram abusos, realizaram saques bancários sob ameaça e roubaram diversos bens, incluindo dois veículos.
Alguns vídeos obtidos pelo Metrópoles mostram a movimentação dos suspeitos durante e após os crimes. Veja:
Na primeira parte, é possível ver um dos envolvidos chegando a um posto de gasolina dirigindo um carro branco, durante a madrugada. Ele entra na conveniência e realiza saques bancários.
Enquanto isso, a família continuava sendo mantida refém e a mulher era violentada em casa.
No segundo momento, já após os crimes, é possível ver dois suspeitos andando no mesmo carro visto no posto de gasolina. Posteriormente, eles descem do veículo e caminham pela rua, na região onde os crimes ocorreram.
Investigação
- De acordo com a Polícia Militar, a corporação recebeu a informação de que os suspeitos foram presos há cerca de dois anos por crimes semelhantes na mesma região e estão em liberdade atualmente.
- Ainda segundo a PM, há fortes indícios de que o grupo tenha voltado a agir com o mesmo padrão de violência.
- Até o momento desta publicação, as autoridades estão realizando investigações para localizar e prender os suspeitos.
- O caso está em andamento pelo 6° Distrito Policial de Santo André.