Suspeitos fazem família refém e abusam sexualmente de mulher em SP

A Polícia Militar (PM) procura criminosos que fizeram uma família refém e abusaram sexualmente de uma mulher, na madrugada desta quinta-feira (16/10), durante um roubo no bairro Cidade São Jorge, em Santo André, na Região Metropolitana de São Paulo.

Segundo a PM, os suspeitos invadiram o imóvel, renderam os moradores, praticaram abusos, realizaram saques bancários sob ameaça e roubaram diversos bens, incluindo dois veículos.

Alguns vídeos obtidos pelo Metrópoles mostram a movimentação dos suspeitos durante e após os crimes. Veja:

Na primeira parte, é possível ver um dos envolvidos chegando a um posto de gasolina dirigindo um carro branco, durante a madrugada. Ele entra na conveniência e realiza saques bancários.

Enquanto isso, a família continuava sendo mantida refém e a mulher era violentada em casa.

No segundo momento, já após os crimes, é possível ver dois suspeitos andando no mesmo carro visto no posto de gasolina. Posteriormente, eles descem do veículo e caminham pela rua, na região onde os crimes ocorreram.

Investigação