Susto em hotel: sucuri gigante de 5 metros é resgatada; veja vídeo

Uma sucuri de aproximadamente 5 metros foi encontrada na parte de trás de um hotel localizado em Rio Quente (GO), município próximo a Caldas Novas, na manhã deste domingo (12). O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado por volta das 11h, após hóspedes e funcionários avistarem o animal.

De acordo com a corporação, a remoção exigiu cautela e o auxílio de populares, devido ao tamanho e à força da serpente. Apesar do susto, ninguém ficou ferido durante a ocorrência.

A sucuri foi capturada sem ferimentos e levada para uma área de vegetação nativa, próxima a um ambiente aquático, onde foi devolvida à natureza em segurança.

📹 Veja o vídeo:

Fonte: Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet