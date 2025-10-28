susto-grande:-cobra-aparece-dentro-de-carro-e-assusta-motorista-no-df

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) resgatou, na tarde desta quarta-feira (28), uma cobra que apareceu dentro de um carro em um centro automotivo localizado atrás da Feira do Produtor, em Ceilândia.

Os militares foram acionados por funcionários do estabelecimento, que perceberam o animal no interior do veículo e ligaram para o telefone de emergência 193.

Com o uso de equipamentos adequados, a equipe realizou a captura segura da cobra e a colocou em uma caixa de transporte. Em seguida, o animal foi devolvido à natureza, em área de vegetação.

A ação faz parte do Projeto Piloto de Resgate de Fauna Silvestre Vertebrada, coordenado pelo 13º Grupamento de Bombeiros Militar (13º GBM).