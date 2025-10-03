Susto no ar: avião da FAB com Lula apresenta falha no motor antes da decolagem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou por um susto na quinta-feira (2/10) quando a aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) que transportava sua delegação apresentou falha no motor antes da decolagem para a Ilha do Marajó, no Pará.

O episódio foi relatado pelo presidente em entrevista à TV Liberal, na manhã desta sexta-feira (3/10). Segundo Lula, o problema obrigou a equipe a desembarcar da aeronave antes do voo.

“Eu fui pegar o avião para a Ilha do Marajó e teve um problema no motor do avião, modelo Casa da Força Aérea Brasileira. Só tenho que agradecer a Deus porque poderia ter ocorrido durante o voo”, afirmou o presidente.

Não é a primeira vez que uma aeronave presidencial registra problemas técnicos. Em outubro do ano passado, outro avião que transportava Lula teve falha na turbina e precisou permanecer cerca de cinco horas em voo, realizando manobras de espera.