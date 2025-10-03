Tá rolando? Saiba os bastidores de Erika Januza e Diogo Almeida

Érika Januza e Diogo Almeida estão namorando? Os atores foram flagrados juntinhos e trocando carinhos em um show no Rio de Janeiro, e aumentaram os rumores de que podem mesmo ter engatado um romance sério.

A informação sobre o momento de intimidade de Érika e Diogo foi publicada em primeira mão pela coluna Veja Gente, e apurada por este colunista do Metrópoles.

Segundo fontes, os dois estiveram grudadinhos na noite de sábado (27/09) no festival Doce Maravilha. Lá, de acordo com quem viu, eles não pareciam muito preocupados em esconder a relação, e deram alguns beijos que pareciam apaixonados.

Érika e Diogo foram embora juntos do evento, mas disfarçaram ao cruzar com fotógrafos, e saíram apenas lado a lado.

“Os dois são discretos e não costumam expor gratuitamente a intimidade. Acho que esse, inclusive, é um dos pontos em comum entre eles. São dois famosos que agem muito de boa. Mas estão se curtindo, sim”, contou uma pessoa próxima ao casal.

Procurados para comentar o assunto, Érika e Diogo preferiram se manter em silêncio e fingir que nada está acontecendo. O espaço segue em aberto.

José Junior e Érika Januza

Erika Januza

Erika Januza

Aline Patriarca e Diogo Almeida.

Apesar de discretos, no entanto, os dois já dão pistas aos fãs sobre o clima de intimidade há mais de um mês. Eles trocam muitos likes nas redes sociais e comentários com elogios.

A interação entre Érika e Diogo incomoda um pouco alguns fãs, principalmente do ator, que ainda estão apegados ao último relacionamento dele. Para quem não lembra, Diogo namorava a ex-BBB Aline Patriarca. A relação acabou oficialmente em julho.

Érika também está solteira desde julho, quando se separou do fundador do Afroreggae José Junior.