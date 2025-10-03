03/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Tabela SUS Paulista: o que é e como ajuda a saúde pública paulista

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
tabela-sus-paulista:-o-que-e-e-como-ajuda-a-saude-publica-paulista

Você sabia que um reajuste pode transformar a forma como milhões de paulistas são atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS)? Esse é o objetivo da Tabela SUS Paulista, criada para complementar os valores pagos pelo SUS nacional e reduzir a defasagem histórica nos repasses feitos a hospitais e Santas Casas.

O que é a Tabela SUS Paulista?

O Sistema Único de Saúde (SUS) tem a tabela do Governo Federal, que funciona como uma espécie de lista de preços. Nela, está definido quanto o governo federal paga a hospitais e clínicas por cada procedimento feito, seja consulta, exame ou cirurgia.

Muitos desses valores, no entanto, estão congelados há anos, sem atualização. Isso significa que, na prática, os repasses não acompanham o custo real dos atendimentos, o que dificulta a manutenção dos serviços e contribui para filas e demora no atendimento.

Para mudar essa situação, a Tabela SUS Paulista foi criada em 2024 pelo Governo do Estado de São Paulo como um complemento. De acordo com a Secretaria da Saúde, o governo do estado acrescenta recursos próprios ao que já é pago pela tabela do Governo Federal.

Como funciona na prática

Um exemplo para ajudar a entender: se uma cirurgia é remunerada em R$ 1 mil pela tabela do Governo Federal, com a complementação paulista o hospital pode receber R$ 2 mil, R$ 3 mil ou até mais.

Segundo dados oficiais, essa diferença permite que as unidades de Saúde tenham maior capacidade financeira para manter equipes, equipamentos e infraestrutura.

O Hospital de Base de São José do Rio Preto, por exemplo, recebeu o maior repasse individual, R$ 363 milhões, registrando aumento de 39% nos tratamentos oncológicos e 23% nas cirurgias.

Já o Departamento Regional de Saúde da Grande São Paulo concentrou R$ 2 bilhões, com crescimento de 20% nas cirurgias e 16% nos tratamentos oncológicos em relação a 2022.

Esses números mostram impacto direto para os pacientes, que encontram menor tempo de espera e maior oferta de procedimentos.

Expansão para os municípios

Desde agosto, a Tabela SUS Paulista foi expandida para incluir hospitais municipais. Com a mudança, mais de 100 unidades em cerca de 70 cidades passaram a receber repasses adicionais para procedimentos de média e alta complexidade.

Atualmente, os municípios administram aproximadamente 8 mil leitos, incluindo mil de UTI. A adesão ao programa exige formalização, registro da produção hospitalar nos sistemas oficiais do SUS e integração dos leitos à regulação estadual.

O que muda para a população

Na prática, a Tabela SUS Paulista não altera o acesso do cidadão ao sistema, a porta de entrada continua sendo o SUS.

A diferença é que, ao garantir valores maiores aos prestadores de serviço, há mais condições de manter atendimentos, reduzir filas e acelerar tratamentos. Isso porque o investimento já resultou em mais médicos, mais leitos, além de mais agilidade ao atender o cidadão.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost