Tabu quebrado: derrota de virada é a primeira do Brasil para o Japão

Um tabu foi quebrado nesta terça-feira (14/10) em Tóquio. A derrota de virada do Brasil por 3 x 2 para o Japão foi o primeiro resultado negativo da equipe brasileira diante dos nipônicos.

Em toda a história, 14 jogos foram disputados entre as equipes, com ampla vantagem verde e amarela. Foram 11 vitórias brasileiras, dois empates, e agora uma derrota para os japoneses.

Minamino diminuiu o placar após erro bizarro de Fabrício Bruno

Paulinho Henrique abriu o placar

Martinelli fez o segundo do Brasil

Confira a lista de jogos entre Brasil e Japão:

Brasil 1 x 0 Japão – 22/7/1989 – Amistoso

Japão 0 x 3 Brasil – 6/6/1995 – Amistoso

Japão 1 x 5 Brasil – 8/8/1995 – Amistoso

Japão 0 x 3 Brasil – 12/8/1997 – Amistoso

Japão 0 x 2 Brasil – 30/3/1999 – Amistoso

Brasil 0 x 0 Japão – 4/6/2001 – Copa das Confederações

Japão 2 x 2 Brasil – 22/6/2005 – Copa das Confederações

Japão 1 x 4 Brasil – 22/6/2006 – Copa do Mundo

Japão 0 x 4 Brasil – 15/10/2012 – Amistoso

Brasil 3 x 0 Japão – 15/6/2013 – Copa das Confederações

Japão 0 x 4 Brasil – 14/10/2014 – Amistoso

Japão 1 x 3 Brasil – 10/11/2017 – Amistoso

Japão 0 x 1 Brasil – 6/6/2022 – Amistoso

Japão 3 x 2 Brasil – 14/10/2025 – Amistoso

O Brasil começou a partida vencendo por 2 x 0. No entanto, após voltar do intervalo, a equipe brasileira sofreu um apagão. Aos 6 minutos do segundo tempo, o zagueiro Fabrício Bruno se atrapalhou e tocou no pé de Minamino, que não perdoou e diminuiu por 2 x 1.

Aos 16 minutos, Ito cruzou para Nakamura, que bateu de primeira. Fabrício Bruno, mais uma vez, tentou afastar a bola, mas acabou colocando contra o gol brasileiro. A virada aconteceu aos 25 minutos da segunda etapa. Após cruzamento, Ueda apareceu sozinho e cabeceou em cima de Hugo Souza, que desviou para o próprio gol.