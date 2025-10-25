25/10/2025
Tadeu Hassem reforça presença na fronteira e acompanha serviços públicos no Km 26 da BR-317

O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) esteve na zona rural de Brasiléia nesta sexta-feira (24), onde realizou uma série de visitas a serviços públicos localizados no quilômetro 26 da BR-317. A agenda foi publicada pelo parlamentar em suas redes sociais.

O deputado também visitou duas escolas da região, entre elas a Escola Municipal Conci Alves de Melo | Foto: Ascom

Segundo Hassem, a primeira parada foi na Unidade de Saúde Dr. Ricardo Barbosa, onde acompanhou o funcionamento da estrutura municipal. Em seguida, o parlamentar esteve no Centro de Convivência do Idoso, dialogando com a coordenação do espaço sobre as atividades voltadas ao público atendido.

O deputado também visitou duas escolas da região: a Escola Municipal Conci Alves de Melo, que deve receber, nos próximos dias, recursos de emenda parlamentar destinados por seu mandato, e a Escola Estadual Valéria Bispo Sabala. Nas instituições, ele foi recebido por gestores, professores e alunos, com quem conversou sobre as demandas dos locais.

