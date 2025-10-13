tadeu-schmidt-e-ex-bbbs-revelam-primeiras-novidades-do-big-brother-no-upfront-globo-2026

Durante o UpFront Globo 2026, realizado nesta segunda-feira (13/10), o universo do BBB ganhou espaço de destaque. Em momento especial, Vinícius, Aline Patriarca, Renata e Pitel subiram ao palco com Tadeu Schmidt para revelar os planos e surpresas da nova edição do Big Brother Brasil. A nova edição promete diversas surpresas, incluindo o retorno de ex-BBBs, algo que já vinha sendo muito especulado pelo público nas redes sociais.

Segundo a emissora, haverá casas de vidro distribuídas pelas cinco regiões do país, e o público terá papel mais ativo, podendo escolher participantes e até realizar substituições em momentos estratégicos.

Outro destaque apresentado foi o prêmio em dinheiro visível dentro da casa, uma escolha visual que pretende reforçar a tensão e a ambição entre os confinados, mantendo sempre presente o que está em jogo. Além disso, a Globo expande sua estratégia de votação: o público poderá participar não só via Gshow, mas também pelo Globoplay, ampliando o engajamento digital.

A presença de ex-BBBs no palco, sob o comando de Schmidt, reforça a intenção de manter a narrativa viva entre o público e criar uma ponte entre edições. A ideia é que o BBB 26 dialogue não só com especuladores de reality, mas com quem acompanha o programa há anos e traga surpresas que mexam com essa base de fãs.

Com isso, o BBB 26 já começa a se desenhar como uma edição híbrida: relembra o passado, aposta no protagonismo digital e promete dinamismo potente dentro e fora da casa.