tadeu-schmidt-revela-spoiler-do-“bbb-26”-e-promete-mais-novidades-em-breve

Tadeu Schmidt entregou mais um spoiler sobre a 26ª edição do “Big Brother Brasil”. Desta vez, o apresentador mostrou trechos das seletivas realizadas no Rio de Janeiro e alertou os fãs para ficarem atentos às próximas novidades.

“Seletiva do Big está em casa, e a galera carioca promete deixar a disputa bolada! Bolada demais! E ainda tem outras cidades na rota, hein? Em breve eu trago novidades quentinhas pra vocês!”, disse Tadeu, em vídeo publicado no Instagram, na última quarta-feira (1º/10).

Veja as fotos Abrir em tela cheia Tadeu Schmidt mostra seletivas no Rio Reprodução/Instagram/@tadeuschmidt Tadeu Schmidt mostra seletivas no Rio Reprodução/Instagram/@tadeuschmidt Tadeu Schmidt mostra seletivas no Rio Reprodução/Instagram/@tadeuschmidt Tadeu Schmidt mostra seletivas no Rio Reprodução/Instagram/@tadeuschmidt Tadeu Schmidt mostra seletivas no Rio Reprodução/Instagram/@tadeuschmidt Voltar

Próximo

Entre as surpresas já confirmadas para o “BBB 26” está a estreia de cinco casas de vidro simultâneas, uma em cada região do Brasil, de onde o público escolherá quem deve entrar no jogo. Outra inovação é a possibilidade inédita de substituir qualquer participante durante o programa.

Essa substituição sairá de um novo espaço extra, descrito como um “laboratório”, onde um grupo confinado viverá sem regalias, enfrentando provas e desafios para conquistar a simpatia do público. Somente os mais estratégicos terão a chance de garantir uma vaga na casa principal.

Além dos tradicionais grupos pipoca e camarote, a edição contará com uma terceira categoria: os veteranos, formada por ex-BBBs que marcaram as últimas temporadas. A mistura promete aquecer ainda mais a disputa.

E não para por aí: o Big Fone também ganhará novidades. Desta vez, serão três aparelhos espalhados pela casa, e caberá ao público decidir qual deles tocará ou até mesmo a mensagem que será transmitida.