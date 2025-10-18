Tainá Castro é condenada a pagar R$ 200 mil a Léo Pereira: entenda

18/10/2025
Escrito por Metrópoles
Tainá Castro Militão perdeu o processo que movia contra o ex-marido Léo Pereira. A influenciadora, que pedia cerca de R$ 2 milhões na Justiça por pensões alimentícias atrasadas, saiu derrotada e terá que pagar R$ 200 mil ao jogador de futebol.

Segundo a decisão da 2ª Vara de Família da Barra da Tijuca, o pagamento de R$ 2 milhões solicitado pela mãe das duas crianças, de seis e quatro anos, foi efetuado um dia depois da definição do valor. Desta forma, as alegações de atraso não seriam fundamentadas.

Na decisão, o juiz Fábio Marques Brandão afirma que Léo Pereira não deve mais nada para Tainá Castro.

“Não é possível acreditar que a autora não teria conhecimento do pagamento neste intervalo de mais de dez meses, entre a data do adimplemento total e a da intimação do réu”, diz trecho da decisão.

Léo Pereira e Tainá são um ex-casal e pais de Matteo, de 4 anos, e Helena, de 5.

