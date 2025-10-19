Tainá Castro quebra o silêncio após condenação em disputa judicial

19/10/2025
A influenciadora Tainá Castro resolveu se pronunciar após ser condenada pela Justiça em um processo que envolve a divisão de bens com o ex-marido, Léo Pereira.

Ela buscava um valor de R$ 2 milhões por pensões atrasadas, mas perdeu a causa e terá que ressarcir o jogador de futebol em R$ 200 mil. Em nota, a influencer esclareceu o caso.

“Em respeito a todos que acompanham minha trajetória e diante das recentes publicações sobre um processo judicial envolvendo a divisão de bens com meu ex-companheiro, venho esclarecer os fatos de forma transparente”, inicia o texto.

Na sequência, Tainá Castro explica que foi orientada a entrar com uma ação para garantir o pagamento acordado entre ela e o jogador de futebol. Entretanto, Léo Pereira realizou o depósito, o que mudou a situação.

“Cerca de dez meses depois, conforme os registros, o pagamento foi realizado. No entanto, como o processo já estava em andamento, houve a continuidade natural da ação, com a incidência de juros e encargos referentes ao período de atraso”, explicou.

Ela disse que entrou com recurso da condenação, visto que a ação estava em curso quando o pagamento foi realizado.

“O juiz entendeu que caberia a mim o pagamento de honorários, por ter sido reconhecido o pagamento por parte dele. Entretanto, essa decisão não levou em consideração o atraso significativo no cumprimento da obrigação. Por isso, ingressei com um recurso, comprovando os atrasos e solicitando o esclarecimento e a revisão dessa decisão”, diz.

Por fim, Tainá Castro disse que estava em busca dos direitos dela e do cumprimento integral da lei.

“Reforço que nunca houve qualquer intenção de agir de forma indevida e que apenas busquei, dentro da lei, assegurar meus direitos diante de um descumprimento. Agradeço a compreensão e reitero meu compromisso com a verdade e com a resolução harmoniosa dessa situação.”

