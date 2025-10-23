Tainá Castro se descuida e vaza parte íntima de Éder Militão em vídeo

Tainá Castro acabou dando o que falar nas redes sociais nesta quinta-feira (23/10) após cometer um descuido.

A influenciadora digital compartilhou um story em seu perfil no Instagram e, sem perceber, acabou deixando vazar uma parte íntima de seu marido, Éder Militão.

Éder Militão como veio ao mundo

No vídeo, Tainá aparecia na cama brincando com o cachorrinho do casal. O que ela provavelmente não notou é que, na mesma imagem, o jogador do Real Madrid surgia com o órgão íntimo à mostra, ao fundo.

Não demorou muito para que a gafe fosse notada. A influenciadora apagou rapidamente o registro de suas redes sociais, mas os prints já haviam se espalhado, principalmente no X (antigo Twitter), onde o assunto repercutiu bastante.

Repercussão

“O bom dia de Tainá mostrando as coisas de Éder”, comentou um perfil na rede social. “E o bilau do Éder Militão que a Tainá deixou escapar, hein?”, disse outro. “E a foto do [emoji de pintinho] do Éder Militão, véi”, ironizou um terceiro

Passando mal que a Tainá postou sem querer no story o do Militão — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) October 23, 2025

O bom dia de Tainá mostrando as coisas de Éder kkakakakakakakakakakak — Paula (@paulamatthaus) October 23, 2025