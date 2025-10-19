19/10/2025
Tainá Militão quebra o silêncio sobre disputa judicial com o ex, Léo Pereira: “Foi necessário”

Escrito por Portal Leo Dias
A influenciadora Tainá Militão se pronunciou publicamente neste domingo (19/10) sobre o processo judicial que envolve a divisão de bens com o ex-companheiro, Léo Pereira. Em nota oficial enviada ao portal LeoDias, ela afirmou que decidiu esclarecer os fatos “em respeito a todos que acompanham minha trajetória e diante das recentes publicações sobre um processo judicial envolvendo a divisão de bens” com o jogador.

Segundo Tainá, o processo teve início após o descumprimento de um acordo firmado entre as partes. O pagamento, que deveria ter sido feito em até 30 dias, não ocorreu dentro do prazo. “Diante disso, seguindo orientação jurídica, foi necessário entrar com uma ação para garantir o cumprimento do que já havia sido acordado”, explicou.

Leia Também

A influenciadora destacou que o valor foi pago aproximadamente dez meses depois. No entanto, como a ação já estava em curso, houve continuidade do processo, com a incidência de juros e encargos referentes ao período de atraso.

Tainá relatou ainda que o juiz do caso determinou o pagamento de honorários por parte dela, ao reconhecer o pagamento feito por Léo Pereira. Ela, no entanto, afirma que a decisão não levou em conta o atraso significativo no cumprimento do acordo. “Por isso, ingressei com um recurso, comprovando os atrasos e solicitando o esclarecimento e a revisão dessa decisão”, declarou.

A influenciadora reforçou que jamais teve a intenção de agir de forma indevida e que apenas buscou resguardar seus direitos dentro da lei. Por fim, Tainá agradeceu o apoio do público e garantiu que está comprometida com a transparência e a solução pacífica da questão. “Agradeço a compreensão e reitero meu compromisso com a verdade e com a resolução harmoniosa dessa situação.”

Leia a nota completa:

Em respeito a todos que acompanham minha trajetória e diante das recentes publicações sobre um processo judicial envolvendo a divisão de bens com meu ex-companheiro, venho esclarecer os fatos de forma transparente.

O processo teve início porque, após o prazo legal de 30 dias para o pagamento da parte que lhe cabia na divisão de bens, o valor não foi pago. Diante disso, seguindo orientação jurídica, foi necessário entrar com uma ação para garantir o cumprimento do que já havia sido acordado.

Cerca de dez meses depois, conforme os registros, o pagamento foi realizado. No entanto, como o processo já estava em andamento, houve a continuidade natural da ação, com a incidência de juros e encargos referentes ao período de atraso.

Posteriormente, o juiz entendeu que caberia a mim o pagamento de honorários, por ter sido reconhecido o pagamento por parte dele. Entretanto, essa decisão não levou em consideração o atraso significativo no cumprimento da obrigação. Por isso, ingressei com um recurso, comprovando os atrasos e solicitando o esclarecimento e a revisão dessa decisão.

Reforço que nunca houve qualquer intenção de agir de forma indevida e que apenas busquei, dentro da lei, assegurar meus direitos diante de um descumprimento.

Agradeço a compreensão e reitero meu compromisso com a verdade e com a resolução harmoniosa dessa situação.

A separação

Leo e Tainá, pais de Helena e Matteo, eram considerados um dos casais mais queridos pela torcida até anunciarem a separação em 2023. Na época, o jogador veio a público negar que o término tivesse ocorrido por causa de uma traição. Desde então, a influenciadora e o atleta travam uma intensa batalha judicial.

O portal LeoDias revelou que o ex-casal chegou a acumular cinco processos na Vara de Família do Rio de Janeiro, envolvendo transferência de imóveis, pensão alimentícia e até uma possível mudança para o exterior. Agora, eles definem a divisão de bens.

