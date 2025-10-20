Taís Araujo usou as redes sociais nesta segunda-feira (20/10) para agradecer o carinho dos fãs após o fim de “Vale Tudo”. Intérprete de Raquel Acioli, a atriz comemorou a recepção calorosa do público à sua personagem, apesar da protagonista ter ficado em segundo plano ao longo do folhetim.

“Oi, amores, tudo bom? Vim aqui agradecer a onda de amor que eu recebi esses dias. Demorei para aparecer aqui porque eu estava viajando com a minha família de férias, mas eu senti e recebi todo o carinho de vocês. Dizer que eu trabalho para vocês, para o público. Então, agradecer toda a onda de amor, de carinho, de respeito ao meu trabalho e de consideração que eu recebi esses dias. Um beijo gigante, que venham as próximas personagens”, disse a atriz.

Taís Araujo agradece após final de "Vale Tudo": "Trabalho para o público"
Taís Araújo
Taís Araújo e Bella Campos: muitas polêmicas em Vale Tudo
Em meio à polêmica com Manuela Dias, web resgata vídeo de Tais Araújo: "Maior desafio"

No remake, Raquel Acioli encerrou a trama se casando com Ivan (Renato Góes) e adotando o neto, Salvador — filho de Maria de Fátima (Bella Campos) e César (Cauã Reymond) —.

Ainda assim, o público e parte da crítica destacaram o apagamento da personagem ao longo da novela, marcada por escolhas de roteiro que reduziram o protagonismo histórico de Raquel na versão original. A ausência de destaque em momentos centrais da narrativa gerou debate nas redes, especialmente entre os fãs que esperavam ver Taís Araujo no centro da história — como a verdadeira heroína de “Vale Tudo” —.