Taís Araújo desabafa sobre fim de Vale Tudo: “É um alívio”

Taís Araújo compartilhou com os seguidores um vídeo gravado no último dia de gravações de Vale Tudo. A atriz, que interpreta a mocinha Raquel na trama, abriu o coração e disse estar aliviada com o fim da novela, que termina nesta sexta-feira (17/10), por causa da tamanha entrega ao projeto.

“São tantos sentimentos misturados. Não vou negar que é um alívio, porque fiquei muito tempo envolvida nesse trabalho. Mas, ao mesmo tempo, é um trabalho tão bonito, importante na minha história, que eu acho que me coloca em um outro lugar. Dei minha alma pela Raquel, eu a amo. Sou apaixonada pelos dilemas dela”, garantiu.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

A atriz Taís Araújo

Reprodução/Internet. 2 de 5

Taís Araujo e Bella Campos

Reprodução 3 de 5

Taís Araújo como Raquel em Vale Tudo

Divulgação/Globo 4 de 5

Ivan (Renato Góes) e Raquel (Taís Araujo) se casam no último capítulo de Vale Tudo

Reprodução/Globo 5 de 5

Taís Araújo

Reprodução/Instagram @taisdeverdade

A atriz destacou ainda que a personagem representa muitas brasileiras, “que estão no corre para levar suas vidas e muitas vezes abrem mão dos seus sonhos em prol de cuidar da sua família”. Além disso, destacou que Raquel tem qualidades e defeitos e lembrou as dificuldades da mocinha na criação de Maria de Fátima (Bella Campos).

“Ela me fez mergulhar em sentimentos muito profundos de inseguranças que são minhas também, enquanto mãe. Eu estava vivendo aquela história, inteira, plena dedicada, querendo muito contar uma história. No momento de entrega e concentração absolutos, parecia estado meditativo.”

Leia também

Taís pontuou também que o desejo dela era que as pessoas se identificassem com Raquel, mas não apenas com a dor e os problemas. “Eu estava querendo muito que as pessoas (…) também sentissem muito orgulho de ser quem elas são, de suas escolhas, de optar seguir o caminho da ética e da honestidade”, finalizou.

Como será o fim de Raquel em Vale Tudo

Após passar por altos e baixos, a personagem de Taís Araújo terá um final feliz na novela das nove. No último capítulo da trama, que vai ao ar nesta sexta, Raquel se casará com Ivan (Renato Góes) em uma cerimônia intimista.

Assista: