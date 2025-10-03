Taís Araújo detalha experiência em série de terror: “Sobrenatural”

A temporada de Terror do Globoplay chegou com força total. O elenco de Reecarne se reuniu para celebrar a estreia da produção, que chega à plataforma no dia 23 de outubro, com um festão nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, na quinta-feira (2/10). Taís Araújo, que interpreta a delegada Bárbara Lopes, roubou a cena e falou sobre a experiência inédita de mergulhar no gênero.

“Tenho pavor de filme de terror. Sou medrosa”, confessou, aos risos. Mas o medo não a impediu de aceitar o desafio: “Foi delicioso. Quando me chamaram, eu falei: ‘O que vou fazer em uma série de terror?’, mas quando li o roteiro, achei o roteiro tão bom, que falei que ia fazer”, falou ela.

Taís Araújo destacou a técnica envolvida nas gravações. “Terror é um gênero muito técnico, tem que contar com a trilha sonora, a iluminação, maquiagem, os efeitos, tudo conta a história”, disse ela que, na produção, fica possuída e surpreende nas cenas em que aparece com os olhos brancos.

“A coisa do olho branco foi bem divertido de fazer, mas foi difícil porque essa lente [usada na caracterização], na verdade, eu não via nada. Eu tinha que ser levada por alguém pelo braço, me guiando. Tecnicamente era difícil, mas foi ótimo de fazer”, pontuou.

Apesar da tensão na tela, os bastidores foram leves: “Fazer terror não dá nenhum medo, é divertidíssimo. A gente brinca de dar susto nos outros e isso é muito legal (risos). Mas é uma série super séria, super grave. Mas se não fosse tão leve de fazer, eu que sou medrosa, não conseguiria fazer”, disse a atriz.

A personagem

Sobre a personagem, Taís Araújo se mostrou empolgada com a complexidade da delegada Bárbara: “É uma personagem que está à frente da investigação de assassinatos em série. Ela é muito cética, mas é atravessada pelo sobrenatural e ela tem que lidar com isso. Então tem toda essa complexidade. Tem a filha dela no meio, que também está sendo atravessada pelo sobrenatural”.

E revelou ainda sua crença pessoal: “Eu acredito no sobrenatural, acho que tem coisas que são inexplicáveis para o bem e para o mal”, pontuou Taís Araújo.

Entre sustos e risadas, até a voz da atriz ganhou destaque no set: “Quando eu possuía, eu fazia uma voz mais fina e iam mudar isso na edição. Fiz uma voz mais aguda, na esperança de que o diretor mudasse. Quando eu vi que ele não mudou, quase matei ele (risos). Mas ele disse que tentou e ficou melhor sem a edição. Confio muito no Bruno, continuo confiando (risos)”.

Reencarne foi escrita por Amanda Jordão, Elisio Lopes Jr, Juan Jullian e Igor Verde. Tem direção artística de Bruno Safadi, direção de Noa Bressane e Igor Verde. A produção é de Isabela Bellenzani, produção executiva de Lucas Zardo e direção de gênero de José Luiz Villamarim.