03/10/2025
Universo POP
Taís Araújo detalha experiência em série de terror: “Sobrenatural”

Escrito por Metrópoles
tais-araujo-detalha-experiencia-em-serie-de-terror:-"sobrenatural"

A temporada de Terror do Globoplay chegou com força total. O elenco de Reecarne se reuniu para celebrar a estreia da produção, que chega à plataforma no dia 23 de outubro, com um festão nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, na quinta-feira (2/10). Taís Araújo, que interpreta a delegada Bárbara Lopes, roubou a cena e falou sobre a experiência inédita de mergulhar no gênero.

“Tenho pavor de filme de terror. Sou medrosa”, confessou, aos risos. Mas o medo não a impediu de aceitar o desafio: “Foi delicioso. Quando me chamaram, eu falei: ‘O que vou fazer em uma série de terror?’, mas quando li o roteiro, achei o roteiro tão bom, que falei que ia fazer”, falou ela.

Taís Araújo destacou a técnica envolvida nas gravações. “Terror é um gênero muito técnico, tem que contar com a trilha sonora, a iluminação, maquiagem, os efeitos, tudo conta a história”, disse ela que, na produção, fica possuída e surpreende nas cenas em que aparece com os olhos brancos.

“A coisa do olho branco foi bem divertido de fazer, mas foi difícil porque essa lente [usada na caracterização], na verdade, eu não via nada. Eu tinha que ser levada por alguém pelo braço, me guiando. Tecnicamente era difícil, mas foi ótimo de fazer”, pontuou.

Tais Araújo é a delegada Bárbara Lopes em Reencarne

Taís Araújo

Taís Araújo

Taís Araújo

Apesar da tensão na tela, os bastidores foram leves: “Fazer terror não dá nenhum medo, é divertidíssimo. A gente brinca de dar susto nos outros e isso é muito legal (risos). Mas é uma série super séria, super grave. Mas se não fosse tão leve de fazer, eu que sou medrosa, não conseguiria fazer”, disse a atriz.

A personagem

Sobre a personagem, Taís Araújo se mostrou empolgada com a complexidade da delegada Bárbara: “É uma personagem que está à frente da investigação de assassinatos em série. Ela é muito cética, mas é atravessada pelo sobrenatural e ela tem que lidar com isso. Então tem toda essa complexidade. Tem a filha dela no meio, que também está sendo atravessada pelo sobrenatural”.

E revelou ainda sua crença pessoal: “Eu acredito no sobrenatural, acho que tem coisas que são inexplicáveis para o bem e para o mal”, pontuou Taís Araújo.

Entre sustos e risadas, até a voz da atriz ganhou destaque no set: “Quando eu possuía, eu fazia uma voz mais fina e iam mudar isso na edição. Fiz uma voz mais aguda, na esperança de que o diretor mudasse. Quando eu vi que ele não mudou, quase matei ele (risos). Mas ele disse que tentou e ficou melhor sem a edição. Confio muito no Bruno, continuo confiando (risos)”.

Reencarne foi escrita por Amanda Jordão, Elisio Lopes Jr, Juan Jullian e Igor Verde. Tem direção artística de Bruno Safadi, direção de Noa Bressane e Igor Verde. A produção é de Isabela Bellenzani, produção executiva de Lucas Zardo e direção de gênero de José Luiz Villamarim.

