Taís Araújo encerra “Vale Tudo” em clima de emoção e agradece equipe

Taís Araújo concluiu as gravações de “Vale Tudo” neste sábado (4/10) e não conteve as lágrimas ao se despedir do trabalho. Em registro que circula nas redes, a protagonista aparece cercada pela equipe nos estúdios da Globo e transforma o encontro final em um agradecimento coletivo. Segundo ela, a rotina no set foi marcada por atenção diária e um ambiente de proteção, fatores que, nas suas palavras, a sustentaram até o último dia.

A atriz definiu a novela como o maior desafio de suas três décadas de trajetória. Ao relembrar etapas exigentes do processo, Taís ressaltou que conseguiu atravessar os momentos mais tensos porque não esteve só: o apoio de técnicos, elenco, figuração e produção teria sido decisivo para manter o fôlego até a “bater a claquete” final.

Fora do estúdio, Taís publicou um álbum de fotos do período, com registros ao lado de colegas como Maeve Jinkings, Lorena Lima, Matheus Nachtergaele, Bella Campos e Julio Andrade. Entre as lembranças que compartilhou, estão cenas icônicas do remake, como embates de Raquel com Odete Roitman e o acerto de contas com Maria de Fátima.

No revival assinado por Manuela Dias, Taís deu vida a Raquel Accioly, papel que consagrou a personagem na nova geração. A versão atual estreou em abril e tem final previsto para 17 de outubro. A reta final vem sendo acompanhada por homenagens do elenco nas redes e por um público que, desde a estreia, transformou bastidores e cenas marcantes em assunto recorrente nas timelines.