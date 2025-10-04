Taís Araújo encerra “Vale Tudo” em clima de emoção e agradece equipe

Taís Araújo concluiu as gravações de “Vale Tudo” neste sábado (4/10) e não conteve as lágrimas ao se despedir do trabalho. Em registro que circula nas redes, a protagonista aparece cercada pela equipe nos estúdios da Globo e transforma o encontro final em um agradecimento coletivo. Segundo ela, a rotina no set foi marcada por atenção diária e um ambiente de proteção, fatores que, nas suas palavras, a sustentaram até o último dia.
A atriz definiu a novela como o maior desafio de suas três décadas de trajetória. Ao relembrar etapas exigentes do processo, Taís ressaltou que conseguiu atravessar os momentos mais tensos porque não esteve só: o apoio de técnicos, elenco, figuração e produção teria sido decisivo para manter o fôlego até a “bater a claquete” final.
Veja as fotos
Leia Também
Fora do estúdio, Taís publicou um álbum de fotos do período, com registros ao lado de colegas como Maeve Jinkings, Lorena Lima, Matheus Nachtergaele, Bella Campos e Julio Andrade. Entre as lembranças que compartilhou, estão cenas icônicas do remake, como embates de Raquel com Odete Roitman e o acerto de contas com Maria de Fátima.
No revival assinado por Manuela Dias, Taís deu vida a Raquel Accioly, papel que consagrou a personagem na nova geração. A versão atual estreou em abril e tem final previsto para 17 de outubro. A reta final vem sendo acompanhada por homenagens do elenco nas redes e por um público que, desde a estreia, transformou bastidores e cenas marcantes em assunto recorrente nas timelines.