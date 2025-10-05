Taís Araujo planeja férias com Lázaro Ramos após fim de Vale Tudo

O que pede uma atriz após desempenhar muito bem seu ofício? Talvez a resposta mais sensata seja a de descansar para recarregar as baterias. Pois esse é o plano de Taís Araújo após o fim de Vale Tudo, cujas gravações terminaram nesse sábado (4/10). Raquel, sua personagem na trama, pode ser apontada como um dos pontos altos do remake. Taís disse mais uma vez a que veio e seguiu firme no leme, apesar do injusto esvaziamento da sua personagem na reta final da trama.

Ela e o marido, o ator Lázaro Ramos, vão passar uma temporada na Europa numa viagem a dois. A primeira parada será em Portugal, onde serão padrinhos no casamento de um amigo do casal.

