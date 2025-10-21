21/10/2025
Universo POP
Comerciante viraliza cantando música de Caetano e cantor se emociona: ‘Canta lindamente’
João Augusto Liberato, filho de Gugu, é o novo apresentador da Record
Influenciadora morre aos 29 anos após complicação rara de parto em casa
Assassino de John Lennon revela verdadeira motivação do crime após 45 anos
Participante é expulsa de reality após agredir colega durante discussão ao vivo
Participante da Fazenda chama atenção ao aparecer com volume no short; VEJA VÍDEO
Confusão em reality show: participante perde o controle e agride colega
Virginia Fonseca volta ao loiro e exibe novo visual iluminado após meses com fios acobreados
Isabella Arantes: conheça a bailarina grávida do primeiro filho de Gabriel Medina
Mumuzinho surpreende faxineira durante show no Rio: “Você não vai trabalhar mais hoje”

Tal pai, tal filho? Pedro Novaes avalia fama de galã do pai, Marcelo Novaes

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
tal-pai,-tal-filho?-pedro-novaes-avalia-fama-de-gala-do-pai,-marcelo-novaes

O famoso ditado diz que “filho de peixe, peixinho é”. E quem faz jus à velha máxima é Pedro Novaes, herdeiro de Marcelo Novaes e Letícia Spiller. Em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, antes da estreia de “Três Graças”, nesta segunda-feira (20/10), o ator revelou se planeja seguir os passos dos pais na carreira e na fama de bonitões.

O bate-papo começou ainda com Belo, que logo chamou o colega de elenco: “Se tem o Pedro, como eu que vou ser o galã? E esse garoto é demais. Eu fiz uma série com a mãe dele. A família dele sensacional.”, disse o cantor, que vive Misael na obra. O jovem logo devolveu a gentileza: “Belo é ícone do Brasil. Sempre fui fã”.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram
Marcello Novaes e Letícia Spiller com o filho, PedroReprodução: Instagram
Portal LeoDias
O ator foi elogiado por Belo, companheiro de elenco em “Três Graças”.Portal LeoDias
Portal LeoDias
Portal LeoDias
Reprodução: Portal LeoDias
Belo ironiza boatos sobre peruca e fala da sintonia com elenco de “Três Graças”Reprodução: Portal LeoDias
Portal LeoDias
Belo conversou com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, nesta segunda-feira (20/10).Portal LeoDias

Leia Também

“Marcelo Novaes e a Letícia fizeram um ótimo trabalho. E esse moleque é um anjo. Não sei como ele consegue, acabou de ser de uma novela, tem banda, já está em outra novela. Ele toca, canta, dança. É multifacetado e um galã da Rede Globo”, continuou o pagodeiro.

Depois da sessão de elogios, Pedro revelou que a veia artística o acompanha desde a infância: “Assim que saí da barriga da minha mãe. A gente fazia performance, inventava história. Só que eu tinha uma coisa muito engraçada, que era falar que queria ser dublê. Quando eu era moleque, gostava de e jogar para lá e para cá, imitava cena de briga…”.

“Então sempre fui apaixonado pela representação de alguma coisa. Aí me envolvi no teatro, muito novo. E aí a coisa foi fluindo. O audiovisual também veio junto. E hoje em dia é paixão total”, continuou o ator, que interpreta Leonardo em “Três Graças”.

E se a herança na atuação já está assegurada na família, não seria diferente com a fama de galã. Filho de um dos grandes “sex symbols” do país nas últimas décadas, Pedro avaliou: “Se é uma característica que vem num lugar positivo, fico feliz. Feliz por trazer carregado de arte, estudo, embasamento. Sempre mostrando o trabalho que eu gosto de fazer em cena e os desafios que eu tenho pela frente”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost