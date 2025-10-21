Tal pai, tal filho? Pedro Novaes revela se pretende seguir passos de Marcelo Novaes como galã

O famoso ditado diz que “filho de peixe, peixinho é”. E quem faz jus à velha máxima é Pedro Novaes, herdeiro de Marcello Novaes e Letícia Spiller. Em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, antes da estreia de “Três Graças”, nesta segunda-feira (20/10), o ator revelou se planeja seguir os passos dos pais na carreira e na fama de bonitões.

O bate-papo começou ainda com Belo, que logo chamou o colega de elenco: “Se tem o Pedro, como eu que vou ser o galã? E esse garoto é demais. Eu fiz uma série com a mãe dele. A família dele sensacional”, disse o cantor, que vive Misael na obra. O jovem logo devolveu a gentileza: “Belo é ícone do Brasil. Sempre fui fã”.

“Marcello Novaes e a Letícia fizeram um ótimo trabalho. E esse moleque é um anjo. Não sei como ele consegue, acabou de ser de uma novela, tem banda, já está em outra novela. Ele toca, canta, dança. É multifacetado e um galã da Rede Globo”, continuou o pagodeiro.

Depois da sessão de elogios, Pedro revelou que a veia artística o acompanha desde a infância: “Assim que saí da barriga da minha mãe. A gente fazia performance, inventava história. Só que eu tinha uma coisa muito engraçada, que era falar que queria ser dublê. Quando eu era moleque, gostava de e jogar para lá e para cá, imitava cena de briga…”.

“Então sempre fui apaixonado pela representação de alguma coisa. Aí me envolvi no teatro, muito novo. E aí a coisa foi fluindo. O audiovisual também veio junto. E hoje em dia é paixão total”, continuou o ator, que interpreta Leonardo em “Três Graças”.

E se a herança na atuação já está assegurada na família, não seria diferente com a fama de galã. Filho de um dos grandes “sex symbols” do país nas últimas décadas, Pedro avaliou: “Se é uma característica que vem num lugar positivo, fico feliz. Feliz por trazer carregado de arte, estudo, embasamento. Sempre mostrando o trabalho que eu gosto de fazer em cena e os desafios que eu tenho pela frente”.