Talento além dos gramados: Yuri Alberto emociona ao cantar louvor “É tudo sobre você”

Yuri Alberto, atacante do Corinthians, surpreendeu os internautas ao surgir cantando louvor ao lado do cantor sertanejo Daniel Júnior durante um evento intimista em uma residência. Nas imagens, o jogador de futebol aparece cantando a canção “É tudo sobre você”, da banda gospel Morada, e mostrando que também tem talento no gogó.
A performance rendeu uma enxurrada de comentários positivos de torcedores e fãs. Muitos internautas, especialmente corinthianos, elogiaram o lado musical do camisa 9.
Veja as fotos
Leia Também
“Nossa, arrepiei! Esse menino tem uma energia muito boa e ainda joga no meu Timão”, escreveu um torcedor. “O homem é lindo e ainda canta bem”, comentou outra internauta. “Além de jogador, é um ótimo cantor!”, destacou mais um fã.
O vídeo rapidamente viralizou, mostrando que Yuri Alberto também tem talento quando o assunto é música.