15/10/2025
Universo POP
Talento além dos gramados: Yuri Alberto emociona ao cantar louvor “É tudo sobre você”

Escrito por Portal Leo Dias
talento-alem-dos-gramados:-yuri-alberto-emociona-ao-cantar-louvor-“e-tudo-sobre-voce”

Yuri Alberto, atacante do Corinthians, surpreendeu os internautas ao surgir cantando louvor ao lado do cantor sertanejo Daniel Júnior durante um evento intimista em uma residência. Nas imagens, o jogador de futebol aparece cantando a canção “É tudo sobre você”, da banda gospel Morada, e mostrando que também tem talento no gogó.

A performance rendeu uma enxurrada de comentários positivos de torcedores e fãs. Muitos internautas, especialmente corinthianos, elogiaram o lado musical do camisa 9.

Veja as fotos

Reprodução/Yuri Alberto
Yuri AlbertoReprodução/Yuri Alberto
Reprodução / YouTube
Yuri AlbertoReprodução / YouTube
Reprodução: Instagram
Yuri AlbertoReprodução: Instagram
Yuri Alberto (Reprodução)
Yuri Alberto (Reprodução)
Reprodução
Reprodução

“Nossa, arrepiei! Esse menino tem uma energia muito boa e ainda joga no meu Timão”, escreveu um torcedor. “O homem é lindo e ainda canta bem”, comentou outra internauta. “Além de jogador, é um ótimo cantor!”, destacou mais um fã.

O vídeo rapidamente viralizou, mostrando que Yuri Alberto também tem talento quando o assunto é música.

