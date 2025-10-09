09/10/2025
Talibã investiga possível ataque do Paquistão no Afeganistão

O Talibã, que governa o Afeganistão desde 2021, investiga um possível ataque do Paquistão contra a capital do país, Cabul. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (9/10) pelo porta-voz do grupo, Zabihullah Mujahid.

“Uma explosão foi ouvida em Cabul”, disse Mujahid. “A investigação está em andamento, e até agora nenhum relatório foi feito”.

A declaração do porta-voz do Talibã surge em meio a rumores de uma possível operação da Força Aérea do Paquistão no país.

De acordo com a mídia independente afegã, ao menos duas explosões foram ouvidas na capital do país. Informações indicam que Noor Wali Mehsud, o líder do Tehrik-i-Taliban Pakistan (TPP) — o “Talibã paquistanês” — teria sido morto durante o ataque.

Até o momento, o governo do Paquistão ainda não se pronunciou sobre o caso. O país, contudo, é constantemente apontado como o autor de ataques dentro do Afeganistão, que visam combatentes do Talibã paquistanês. O último deles em agosto deste ano, quando três pessoas morreram.

O grupo, mesmo que esteja localizado dentro do território afegão, já reivindicou diversos ataques e atentados dentro do Paquistão.

