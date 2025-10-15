15/10/2025
Tàmires parte pra cima de Rayane Figliuzzi: “Nunca será Gracyanne, nojenta!”

A Fazenda 17”, reality rural da Record, continua pegando fogo! Na tarde desta quarta-feira (15/10), Tàmires Assîs e Rayane Figliuzzi bateram boca e trocaram diversas ofensas. Em um dos momentos, a amazonense chegou a comparar a atual namorada de Belo com Gracyanne Barbosa, enquanto a influenciadora deixou a discussão correndo em tom de deboche.

Tudo começou quando Rayane e Martina Sanzi, que estavam na casa da árvore, começaram a insultar Tàmires, que estava ao lado de Saory Cardoso: “Bafuda”, “bafo de merd*”, “alpinista social”, “invejosa” e “imprestável” foram algumas das ofensas usadas pela dupla, o que acabou tirando a amazonense do sério.

Momentos depois, Tàmires foi até a namorada de Belo e rebateu as ofensas, chamando-a de “idiota”. A influenciadora logo entrou na provocação e saiu correndo, debochando: “Ai, meu Deus! Corre que ela só sabe gritar”.

A discussão se estendeu por toda a tarde, com diversos momentos de provocação. Figliuzzi chegou a afirmar que as duas concorrentes “não representam Manaus, e a outra não representa Minas Gerais”, alfinetou.

