Tania Mara está namorando o ator e ex-Fazenda 12 Rodrigo Moraes. A confirmação do relacionamento foi feito pela própria cantora, na quinta-feira (16/10), através de uma sequência de fotos publicadas no Instagram.
“Permitir-se ser feliz é o ato mais corajoso — e mais lindo”, escreveu ela na legenda da publicação. O amado, que é palestrante motivacional, também compartilhou os registros e confirmou: “Namorando? É fato”, disse.
Tania Mara e Rodrigo Moraes estão namorando
Tania Mara e Rodrigo Moraes posam para as redes sociais
Tania Mara e Rodrigo Moraes assumiram o namoro através de uma sequência de fotos
Tania Mara e Rodrigo Moraes posam durante festa
Tania Mara dá risada ao lado do namorado, Rodrigo Moraes
Tania Mara e Rodrigo Moraes trocam olhares
Tania Mara assume namoro com ex-Fazenda e se declara: “Permitir-se”
Seu contrato com o reality da Record já estava fechado
Tânia Mara
Tânia Mara
A cantora desistiu de participar de A Fazenda 14 em cima da hora
Tânia Mara
Nos comentários, os fãs do casal reagiram: “Gente, que lindos. Esse homem é um príncipe ”, elogiou uma. “Muitas felicidades ao casal! Você merece ser feliz Tânia. Já deu tudo certo ”, afirmou outra. “Você merece ser feliz e valorizada. Aquele seu ex não te merecia”, disparou uma terceira. “Agora você acertou”, observou mais uma.
Relacionamento conturbado com Tiago Piquilo
O último relacionamento público de Tania Mara foi com Tiago Piquilo. Entre idas e vindas, eles ficaram juntos por cerca de dois anos. O rompimento definitivo foi anunciado nas redes sociais em fevereiro de 2023.
O então casal já havia terminado outras vezes, como em meados de 2021 devido à repercussão de uma cirurgia íntima do cantor, mas eles reataram depois. Outro término ocorreu em setembro de 2022, mas os dois voltaram em janeiro de 2023.
Antes disso, a cantora foi casada com Jayme Monjardim, com quem ficou por 15 anos e rompeu em 2019. Os dois são pais de Maysa Matarazzo, que no mês passado ganhou um festão de 15 anos.