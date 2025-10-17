tania-mara-assume-namoro-com-ex-fazenda-e-se-declara:-“permitir-se”

17/10/2025
Tania Mara está namorando o ator e ex-Fazenda 12 Rodrigo Moraes. A confirmação do relacionamento foi feito pela própria cantora, na quinta-feira (16/10), através de uma sequência de fotos publicadas no Instagram.

“Permitir-se ser feliz é o ato mais corajoso — e mais lindo”, escreveu ela na legenda da publicação. O amado, que é palestrante motivacional, também compartilhou os registros e confirmou: “Namorando? É fato”, disse.

Nos comentários, os fãs do casal reagiram: “Gente, que lindos. Esse homem é um príncipe 👏👏👏👏”, elogiou uma. “Muitas felicidades ao casal! Você merece ser feliz Tânia. Já deu tudo certo 🙏❤”, afirmou outra. “Você merece ser feliz e valorizada. Aquele seu ex não te merecia”, disparou uma terceira. “Agora você acertou”, observou mais uma.

Relacionamento conturbado com Tiago Piquilo

O último relacionamento público de Tania Mara foi com Tiago Piquilo. Entre idas e vindas, eles ficaram juntos por cerca de dois anos. O rompimento definitivo foi anunciado nas redes sociais em fevereiro de 2023.

O então casal já havia terminado outras vezes, como em meados de 2021 devido à repercussão de uma cirurgia íntima do cantor, mas eles reataram depois. Outro término ocorreu em setembro de 2022, mas os dois voltaram em janeiro de 2023.

Antes disso, a cantora foi casada com Jayme Monjardim, com quem ficou por 15 anos e rompeu em 2019. Os dois são pais de Maysa Matarazzo, que no mês passado ganhou um festão de 15 anos.

