17/10/2025
Universo POP
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”

Tania Mara e ex-“Fazenda” Rodrigo Moraes assumem romance nas redes sociais

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
tania-mara-e-ex-“fazenda”-rodrigo-moraes-assumem-romance-nas-redes-sociais

Aos 42 anos, a cantora Tania Mara vive uma fase de renovação pessoal. Ela e o palestrante motivacional e ex-“A Fazenda” Rodrigo Moraes, de 39, assumiram publicamente o relacionamento, compartilhando a felicidade do novo momento com seus seguidores nas redes sociais.

Por meio de um registro que capturava a sintonia romântica do casal, a artista marcou a nova fase com uma frase profunda: “Permitir-se ser feliz é o ato mais corajoso — e mais lindo”. O modelo confirmou o namoro com um tom descontraído e direto em sua própria página: “Namorando? É fato”.

Veja as fotos

Reprodução / Instagram
Rodrigo Moraes e Tania MaraReprodução / Instagram
Reprodução / Instagram
Rodrigo Moraes e Tania MaraReprodução / Instagram
Reprodução / Instagram
Tania Mara e Rodrigo MoraesReprodução / Instagram

Leia Também

A repercussão foi imediata, com uma enxurrada de comentários positivos e votos de felicidade dos fãs. Multifacetado, o novo companheiro da artista acumula várias funções: é ator, influenciador e se dedica a ministrar palestras e cursos, como o Autoestima Inabalável.

Sua trajetória ganhou destaque nacional após sua participação no reality show “A Fazenda 12”, edição que teve Jojo Todynho como campeã. Tania Mara foi casada por 15 anos com o diretor Jayme Monjardim, pai de sua filha, Maysa Matarazzo, de quem se separou em 2019. Seu relacionamento mais recente, com Tiago Piquilo, da dupla sertaneja Hugo & Tiago, foi marcado por altos e baixos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost