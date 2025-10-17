tania-mara-e-ex-“fazenda”-rodrigo-moraes-assumem-romance-nas-redes-sociais

Aos 42 anos, a cantora Tania Mara vive uma fase de renovação pessoal. Ela e o palestrante motivacional e ex-“A Fazenda” Rodrigo Moraes, de 39, assumiram publicamente o relacionamento, compartilhando a felicidade do novo momento com seus seguidores nas redes sociais.
Por meio de um registro que capturava a sintonia romântica do casal, a artista marcou a nova fase com uma frase profunda: “Permitir-se ser feliz é o ato mais corajoso — e mais lindo”. O modelo confirmou o namoro com um tom descontraído e direto em sua própria página: “Namorando? É fato”.
A repercussão foi imediata, com uma enxurrada de comentários positivos e votos de felicidade dos fãs. Multifacetado, o novo companheiro da artista acumula várias funções: é ator, influenciador e se dedica a ministrar palestras e cursos, como o Autoestima Inabalável.
Sua trajetória ganhou destaque nacional após sua participação no reality show “A Fazenda 12”, edição que teve Jojo Todynho como campeã. Tania Mara foi casada por 15 anos com o diretor Jayme Monjardim, pai de sua filha, Maysa Matarazzo, de quem se separou em 2019. Seu relacionamento mais recente, com Tiago Piquilo, da dupla sertaneja Hugo & Tiago, foi marcado por altos e baixos.