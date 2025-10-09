Tarcísio acusa PT de mentir e fazer campanha de ódio: “Tenha vergonha, Haddad”

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) publicou um vídeo em suas redes sociais nesta quinta-feira (9/10) acusando o PT de “mentir” e promover uma “ampla campanha de desconstrução de imagem e reputação”.

Ele ainda disse que o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está mentindo ao responsabilizá-lo pela derrubada da Medida Provisória (MP) n° 1.303/2025, alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

“Paciência tem limite. Há meses, a gente vem sendo alvo de uma ampla campanha de desconstrução de imagem, reputação, por parte do PT. Ofensas, mentiras, nas redes sociais. Tudo certo, nada diferente do que a gente sempre viu sobre o PT. A estratégia do PT sempre foi essa: vender um mundo perfeito na publicidade, gastando o seu dinheiro para isso, espalhando também o medo, o ódio,para cima de quem pensa diferente deles”, disse Tarcísio (veja vídeo abaixo).

O governador de São Paulo foi acusado pelo relator da MP, deputado Carlos Zarattini (PT-SP), de “sabotar” o texto ao ligar para os partidos e pedir que os parlamentares votassem contra.

Nessa quarta-feira (8/10), o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), afirmou que recorreu a Tarcísio para articular a derrubada da MP. Nos bastidores, deputados também confirmam a participação do governador de São Paulo nas articulações contra o governo Lula na Câmara.

Tarcísio, contudo, disse estar focado em São Paulo. No vídeo publicado em seu Instagram, ele fala que o PT está o acusando “de ter trabalhado para evitar que o governo cobre mais impostos da população”, e que o partido fica “jogando uns contras os outros”. Tarcísio também diz para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), ter “vergonha” e “respeitar os brasileiros”.

Articulações de Tarcísio em Brasília

Além do caso da MP do IOF, o Metrópoles também apurou com lideranças do Centrão que Tarcísio tem conversado com frequência com dirigentes partidários e deputados da bancada paulista mais próximos sobre temas nacionais e pautas em tramitação no Congresso.

“Ele tem atuado em outras frentes para impedir vitórias do governo Lula, vai fazer isso sempre. Se quiser ser candidato, precisa mostrar essa liderança em Brasília”, afirmou um parlamentar sob reserva.

Outro deputado confirma que Tarcísio tem conversas frequentes com figuras importantes do bolsonarismo e do Centrão no Congresso Nacional e que faz chegar suas opiniões sobre as pautas que o governo Lula tenta emplacar.

“O incômodo do governador é o aumento da carga tributária. É uma coisa central para gente. O governo Lula, obviamente, está fazendo tudo para ganhar a eleição sem nenhuma responsabilidade fiscal”, disse um deputado do PL.

Segundo ele, há uma expectativa “muito grande” para que Tarcísio seja o adversário de Lula em 2026. “Só por ele estar nessa posição de um nome forte para nos representar, qualquer opinião dele é muito forte. Ele nem precisa pegar o telefone e ligar”, disse.