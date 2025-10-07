Tarcísio brinca com fogo e pode acabar se queimando

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, a propósito de casos de intoxicação com metanol, sorriu ou não ao dizer que começaria a se preocupar “no dia em que começarem a falsificar Coca-Cola?”

Ou disse que seu comentário não passava de uma brincadeira? Ou foi algum assessor que disse por ele? Ou foram os jornalistas encarregados da cobertura que concluíram isso?

A CNN Brasil disse que foi uma brincadeira “em tom bem-humorado”. O Metrópoles disse também, com o cuidado de reafirmar na mesma notícia que fora uma brincadeira.

Está no site do Globo: “’Quando falsificarem Coca-Cola, vou me preocupar’, brinca Tarcísio sobre crise do metanol”. E acrescentou que “ele é conhecido por não consumir bebidas alcoólicas”.

O UOL não disse que Tarcísio brincou, nem no título, nem na notícia que manteve no ar até o início da madrugada. Mas a Folha de S. Paulo, do mesmo grupo, disse que foi brincadeira.

O ICL Notícias disse que foi uma brincadeira. O TERRA, idem. O 247 referiu-se à “brincadeira” como “ironia”. Confiram neste corte da CBN (https://www.youtube.com/shorts/Lk5AbBSzxPg).

Adianto que Tarcísio arrancou sorrisos da plateia quando disse que a Coca-Cola dele “é normal”. Foi aí que ele também sorriu com a piada. Antes, parecia falar sério, embora não de cara fechada.

Bolsonaro estava de cara fechada ao cometer uma de suas frases mais famosas durante a pandemia do Covid-19, que mataria mais de 700 mil pessoas. A frase: “Eu não sou coveiro”.

Arrependeu-se, e pouco tempo depois pediu desculpas naturalmente ao seu modo nada convincente:

“Dei uma aloprada. Eu sou o chefe da nação. Lamento o que eu falei, não falaria de novo. Você pode ver que de um ano para cá meu comportamento mudou. Minha cadeira é um aprendizado”.

Pelo jeito, ele nunca aprendeu e nunca esqueceu o que aprendeu.

Não se brinca, não se deve brincar com assuntos sérios. É muito arriscado. Tanto mais no tempo em que tudo o que se diz serve para alimentar as redes sociais sempre famintas por likes.

Lula já pagou caro por isso. Com a diferença de que foi obrigado a se explicar na tentativa de reduzir danos à sua imagem. Tarcísio tem a sorte de contar com uma mídia mais atenta. Ou não?

