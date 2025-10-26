26/10/2025
Tarcísio ignora reunião entre Lula e Trump e exalta Ponte Preta campeã
Tarcísio ignora reunião entre Lula e Trump e exalta Ponte Preta campeã

Após uma série de manifestações a respeito do tarifaço, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), optou por não se posicionar sobre o encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump durante a madrugada deste domingo (26/10).

Em vez disso disso, Tarcísio usou as suas redes sociais para comemorar a conquista do título da Ponte Preta, time de Campinas, pela Série C do Campeonato Brasileiro (veja abaixo), conquistado nesse sábado (25/10). A equipe do interior de São Paulo foi campeã nacional pela primeira vez em 125 anos de história.

O que Tarcísio já falou sobre as tarifas

A participação do governador nas negociações sobre as tarifas americanas se tornou motivo de controvérsia nos últimos meses.

Quando Trump anunciou as tarifas contra o Brasil em junho deste ano, Tarcísio chegou a culpar o presidente Lula pela medida, mas foi criticado pelo mercado financeiro pela politização do assunto e mudou de posicionamento.

Depois disso, o governador se reuniu em Brasília com o representante da embaixada americana, Gabriel Escobar. O diplomata também chegou a ir a São Paulo para negociar diretamente com Tarcísio.

Em sua última declaração pública sobre o tema, Tarcísio manifestou-se contra o uso das tarifas sobre os biocombustíveis na mesa de troca com os americanos.

Os detalhes das negociações entre Lula e Trump ainda não foram divulgados.

🏆 Histórico! A Ponte Preta é campeã nacional pela primeira vez!

Depois de 125 anos de história, a Macaca conquista seu primeiro título nacional, vencendo o Londrina por 2 a 0 no Moisés Lucarelli.

Essa vitória é o símbolo da persistência, da paixão e da fé de uma torcida que… pic.twitter.com/FVAan6dhDz

— Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) October 26, 2025

Manifestações do bolsonarismo

A decisão de Tarcísio de não se manifestar sobre a reunião difere do posicionamento adotado pelo campo bolsonarista. Pela manhã, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Eduardo, publicou um vídeo nas redes sociais de um trecho do encontro no qual o republicano elogia o seu pai.

Na publicação, Eduardo afirmou que o presidente brasileiro ficou incomodado ao falar de Bolsonaro. O 02 do ex-presidente, Carlos, republicou a postagem do irmão.

Além da família Bolsonaro, deputados da base de Tarcísio na Assembleia Legislativa (Alesp) também comentaram o assunto. Lucas Bove (PL) replicou o mesmo trecho que Eduardo, debochando da jornalista que havia perguntado a Trump se a situação do ex-presidente seria discutida com Lula.

Esquerda comemora

Entre os aliados do presidente Lula, a reunião entre os dois presidentes foi comemorada. A deputada federal Erika Hilton (PSol) usou o seu perfil para mandar indiretas aos bolsonaristas: “Prevejo gente bastante triste e com soluço hoje”. O petista Carlos Zarattini também celebrou com a frase “Lula 7×1 Eduardo Bolsonaro!”.

Já o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB) foi mais contido, afirmando que a reunião foi um “passo para o Brasil e os EUA estreitarem mais seus laços de amizade”, além de “mais uma evidência do compromisso do governo do presidente Lula com o povo brasileiro”.

