Tarcísio sobre Nobel a oposicionista de Maduro: “que sirva de exemplo”

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), comemorou nesta sexta-feira (10/10) o Nobel da Paz concedido à líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado.

“O Nobel da Paz concedido a Maria Corina Machado tem um significado importante. Deslegitima o regime ditatorial de Maduro e mostra que o esforço para manter viva a chama da democracia em meio à escuridão não está passando despercebido por quem milita ao lado da verdade”, escreveu Tarcísio nas redes sociais.

Tido como uma das principais figuras de oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e possível adversário do petista nas eleições presidenciais de 2026, Tarcísio ainda cutucou o fato de, historicamente, o PT apoiar os governos chavistas no país vizinho, comandado desde 2013 por Nicolás Maduro, sucessor de Hugo Chávez.

“Que essa premiação sirva de exemplo para aqueles que vivem de narrativas, enquanto defendem esse regime execrável. E para que o Brasil se reencontre com o caminho da verdadeira liberdade”, disse Tarcísio.

Em agosto de 2024, María Corina Machado chegou a agradecer a Lula pelas “posições muito firmes” com relação à eleição no país, após Conselho Nacional Eleitoral declarar a vitória de Maduro.

À época, a oposição não reconheceu o resultado e falou em fraude. Ao lado de Colômbia e México, o Brasil divulgou um comunicado em que cobrava a Venezuela para que os dados dos comprovantes das urnas fossem publicados.

O nome de Corina recebeu apoio do hoje secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, por meio de carta à organização da premiação, em 2024, quando exercia o mandato de senador republicano. Rubio é expoente da ala ideológica do governo norte-americano. Na direção contrária, após a divulgação do resultado, o porta-voz da Casa Branca, Steven Cheung, disse em seu perfil no X que o “Comitê Nobel provou que prioriza a política acima da paz”.

Dedicatória a Trump

Nesta sexta, María Corina Machado dedicou o prêmio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ao povo venezuelano “sofrido”. A declaração ocorreu na rede social X, onde Corina fez agradecimentos e exaltou o líder norte-americano após conquistar a bonificação que ele tanto desejava.

Trump esteve no centro do embate político entre esquerda e direita no Brasil após aplicar o tarifaço contra produtos brasileiros, em retaliação ao processo de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal (STF).

Na ocasião, petistas passaram a fustigar Tarcísio, lembrando o vídeo em que o governador aparece vestindo o boné de campanha do republicano, comemorando sua vitória das eleições americanas.

Direita brasileira comemora

O endosso do governador paulista engrossa a lista de políticos de direita no Brasil que celebraram o Nobel da Paz da opositora de Maduro. O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), por exemplo, lembrou da declaração de Lula para que Corina “parasse de chorar” quando foi impedida de disputar as eleições.

“Hoje, ela ganha o Prêmio Nobel da Paz, e ele segue validando uma ditadura. O tempo tem maneiras sutis de defender a verdade”, disse o parlamentar bolsonarista.

Já o senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado, parabenizou a ex-deputada venezuelana com a seguinte declaração: “Imagino a situação do Lula, que elogiou e apoiou a tal ‘democracia relativa’ venezuelana de seu brother Maduro.”

Reação da esquerda

Já alguns deputados de esquerda criticaram a escolha do Comitê por Corina, como Glauber Braga (PSol-RJ). “Olha, que vergonha! A vencedora do Nobel da Paz é quem apoia a presença de embarcações militares dos EUA na costa da Venezuela pra ameaçar uma guerra contra o próprio país. María Corina Machado comentou a ação imperialista em tom elogioso, dizendo: ‘Trump não está jogando’.”

Ao anunciar a vitória de Corina, o Comitê Norueguês do Nobel justificou que a escolha se deve à liderança dela na defesa pela democracia na Venezuela: “María Corina Machado é um dos exemplos mais extraordinários de coragem civil na América Latina nos últimos tempos”.