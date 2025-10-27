Tatá Canhedo e Diego Pessoa festejam os 4 aninhos de Maria Sofia

Primogênita de Tatá Canhedo e Diego Pessoa, Maria Sofia foi contemplada com uma festa de 4 aninhos do jeito que ela merece: cheia de amor, alegria e muita luz! A comemoração ocorreu na casa da família, no Lago Sul, na tarde da última sexta-feira (24/10).
À coluna, Tatá compartilha que não planejava celebrar a data este ano, devido ao nascimento do caçula, José Antônio, 45 dias atrás, “mas todos os dias a Maria Sofia nos pedia uma festinha. Ela é muito animada”, conta a mamãe coruja.
Leia também
-
Marcela Corrieri promove animado evento infantil na casa de Miranda Castro
-
Valéria Bittar e Paulo Renato Roriz celebram aniversário dos filhos
Com direito a muito glitter e detalhes encantadores, o evento exaltou a temática Sininho, dando destaque para o lilás e o verde, cores favoritas da aniversariante. “Ela me pede esse tema desde o ano passado. Quando ela falou, eu até pensei que iria mudar e optar por outros temas, mas ela foi firme e manteve esse. Inclusive, já escolheu o do ano que vem”, revela Tatá.
“Foi uma festa 100% infantil, toda para ela, com amiguinhos da escola e das atividades diárias, crianças com quem ela convive”, diz a anfitriã.
Momento dos “parabéns”
Aniversariante dança e canta
Patrícia Bontempo, da Cenário Festa, assinou a decoração, enquanto o confeiteiro paulista Denilson Lima, amigo de Tatá Canhedo, produziu o bolo de aniversário. Os doces e biscoitos foram preparados pela Bee Cookies and Cakes, pela Sofia Chocolates e pelo Ateliê Márcia Borges.
A brinquedoteca ficou a cargo da Baby Choices. Já as oficinas infantis foram montadas pela Fui Eu Que Fiz.
Maria Sofia vestiu um lindo modelito Le Infance, aproveitando cada momento na companhia dos amiguinhos.
19 imagensFechar modal.1 de 19
Decoração
Allan Rrod/Imagem cedida ao Metrópoles2 de 19
Mesa do bolo
Allan Rrod/Imagem cedida ao Metrópoles3 de 19
Oficina de pinturas
Allan Rrod/Imagem cedida ao Metrópoles4 de 19
Docinhos
Allan Rrod/Imagem cedida ao Metrópoles5 de 19
Laços gigantes
Allan Rrod/Imagem cedida ao Metrópoles6 de 19
Lembrancinhas
Allan Rrod/Imagem cedida ao Metrópoles7 de 19
Flores
Allan Rrod/Imagem cedida ao Metrópoles8 de 19
Bolo principal
Allan Rrod/Imagem cedida ao Metrópoles9 de 19
Segundo bolo de aniversário
Allan Rrod/Imagem cedida ao Metrópoles10 de 19
Detalhes dos bombons
Allan Rrod/Imagem cedida ao Metrópoles11 de 19
Espaço da beleza
Allan Rrod/Imagem cedida ao Metrópoles12 de 19
Cupcakes
Allan Rrod/Imagem cedida ao Metrópoles13 de 19
Flores gigantes
Allan Rrod/Imagem cedida ao Metrópoles14 de 19
Detalhe do bolo
Allan Rrod/Imagem cedida ao Metrópoles15 de 19
Mesa de doces
Allan Rrod/Imagem cedida ao Metrópoles16 de 19
Algodão doce
Allan Rrod/Imagem cedida ao Metrópoles17 de 19
Doces
Allan Rrod/Imagem cedida ao Metrópoles18 de 19
Torres de doces
Allan Rrod/Imagem cedida ao Metrópoles19 de 19
Detalhes
Allan Rrod/Imagem cedida ao Metrópoles
“Ela é muito festeira, é a vida do evento. É uma minianfitriã perfeita. Temos muito orgulho dessa personalidade dela e dessa menina decidida que ela é”, brinda Tatá.
Confira os cliques de Allan Rrod:
Tatá e Diego com os filhos, Maria Sofia e José Antônio
Diego Pessoa e o caçula, José Antônio Canhedo Pessoa
Rodolfo Canhedo, Izaura Canhedo e Rosângela Lacerda
Guilherme Lima e Rosângela Lacerda
Tayna Gouveia, Thiago Lacerda e Tatá Canhedo
Maria Sofia com a personagem Sininho
Amanda Guerra e Sandro Covre
Luly Nasser Caiado
Noah e Zoe Coelho
Maria Fernanda Jabour
Marcela Castilho
Marcella Vasconcellos, Tatá Canhedo e Priscila Sanchez
Gabi Muniz
Gustavo Crepaldi e Sophia Crispim
A aniversariante
Rosângela Lacerda
Convidada se diverte em pintura de telas
Tatá Canhedo entre Nathalia e Pedro Pimenta da Veiga
Sylvia e Maria Antônia Venâncio
Diego Pessoa com os filhos, Maria Sofia e José Antônio
Tatá e José Antônio Canhedo Pessoa
Maria Fernanda Jabour
Mayra Sarkis e Tatá Canhedo
Ana Luiza Ortega
Crianças brincam durante a festa
Tereza Valença
Mia Castilho
A aniversariante, Maria Sofia Canhedo Pessoa
Zoe Coelho, Maria Sofia Canhedo Pessoa, Fernanda Pantazis Hernandez e Olivia Pantazis Hernandez
Henrique Sanchez
Adultos se divertem com a criançada
Oficina de pintura
Natália Brito e Tatá Canhedo
Bebel e Francesca Lobão Argello
José Vicente Leão Araújo
Juliano, Duda, João Guilherme e Joaquim Amorim
Helena e Manuella Cruz
Renata Dutra e Valéria Bittar Roriz
Louise e Marcela Castilho
Meninas brincam em “cafeteria”
Fernanda Pantazis Hernandez
Fabiana Ortega
Tatá Canhedo e Cicera Gomes de Abreu
Matheus e Priscila Bueno
Diego Pessoa entre Pablo Balboa e Gabriela Higashino
Maria Helena e Tati Valença
Rosângela Lacerda, Tatá Canhedo e Paula Santana
Maria Sofia Canhedo Pessoa e Theo Monteiro
Familiares e amigos celebram a aniversariante
Viva a Maria Sofia!
Serviço
Decoração: @cenariofesta @patricia_bontempo
Bolo: @denilsonlimaatelier
Doces: @sofiachocolates @beecookiesandcakes @ateliemarciaborges
Vestido da Sofia: @le_infance
Flores: @matheusoflorista
Oficinas: @fuieuquefiz_oficinas
Brinquedoteca: @babychoices_
Papelaria: @mimofestaecia
Identidade visual: @dventanila
Fotos: @allan.rrod
Vídeo: @hibbfilms
Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.