Tatá Canhedo e Diego Pessoa festejam os 4 aninhos de Maria Sofia

Primogênita de Tatá Canhedo e Diego Pessoa, Maria Sofia foi contemplada com uma festa de 4 aninhos do jeito que ela merece: cheia de amor, alegria e muita luz! A comemoração ocorreu na casa da família, no Lago Sul, na tarde da última sexta-feira (24/10).

À coluna, Tatá compartilha que não planejava celebrar a data este ano, devido ao nascimento do caçula, José Antônio, 45 dias atrás, “mas todos os dias a Maria Sofia nos pedia uma festinha. Ela é muito animada”, conta a mamãe coruja.

Com direito a muito glitter e detalhes encantadores, o evento exaltou a temática Sininho, dando destaque para o lilás e o verde, cores favoritas da aniversariante. “Ela me pede esse tema desde o ano passado. Quando ela falou, eu até pensei que iria mudar e optar por outros temas, mas ela foi firme e manteve esse. Inclusive, já escolheu o do ano que vem”, revela Tatá.

“Foi uma festa 100% infantil, toda para ela, com amiguinhos da escola e das atividades diárias, crianças com quem ela convive”, diz a anfitriã.

Momento dos “parabéns”

Aniversariante dança e canta

Patrícia Bontempo, da Cenário Festa, assinou a decoração, enquanto o confeiteiro paulista Denilson Lima, amigo de Tatá Canhedo, produziu o bolo de aniversário. Os doces e biscoitos foram preparados pela Bee Cookies and Cakes, pela Sofia Chocolates e pelo Ateliê Márcia Borges.

A brinquedoteca ficou a cargo da Baby Choices. Já as oficinas infantis foram montadas pela Fui Eu Que Fiz.

Maria Sofia vestiu um lindo modelito Le Infance, aproveitando cada momento na companhia dos amiguinhos.

Decoração

Mesa do bolo

Oficina de pinturas

Docinhos

Laços gigantes

Lembrancinhas

Flores

Bolo principal

Segundo bolo de aniversário

Detalhes dos bombons

Espaço da beleza

Cupcakes

Flores gigantes

Detalhe do bolo

Mesa de doces

Algodão doce

Doces

Torres de doces

Detalhes

“Ela é muito festeira, é a vida do evento. É uma minianfitriã perfeita. Temos muito orgulho dessa personalidade dela e dessa menina decidida que ela é”, brinda Tatá.

Tatá e Diego com os filhos, Maria Sofia e José Antônio

Diego Pessoa e o caçula, José Antônio Canhedo Pessoa

Rodolfo Canhedo, Izaura Canhedo e Rosângela Lacerda

Guilherme Lima e Rosângela Lacerda

Tayna Gouveia, Thiago Lacerda e Tatá Canhedo

Maria Sofia com a personagem Sininho

Amanda Guerra e Sandro Covre

Luly Nasser Caiado

Noah e Zoe Coelho

Maria Fernanda Jabour

Marcela Castilho

Marcella Vasconcellos, Tatá Canhedo e Priscila Sanchez

Gabi Muniz

Gustavo Crepaldi e Sophia Crispim

A aniversariante

Rosângela Lacerda

Convidada se diverte em pintura de telas

Tatá Canhedo entre Nathalia e Pedro Pimenta da Veiga

Sylvia e Maria Antônia Venâncio

Diego Pessoa com os filhos, Maria Sofia e José Antônio

Tatá e José Antônio Canhedo Pessoa

Maria Fernanda Jabour

Mayra Sarkis e Tatá Canhedo

Ana Luiza Ortega

Crianças brincam durante a festa

Tereza Valença

Mia Castilho

A aniversariante, Maria Sofia Canhedo Pessoa

Zoe Coelho, Maria Sofia Canhedo Pessoa, Fernanda Pantazis Hernandez e Olivia Pantazis Hernandez

Henrique Sanchez

Adultos se divertem com a criançada

Oficina de pintura

Natália Brito e Tatá Canhedo

Bebel e Francesca Lobão Argello

José Vicente Leão Araújo

Juliano, Duda, João Guilherme e Joaquim Amorim

Helena e Manuella Cruz

Renata Dutra e Valéria Bittar Roriz

Louise e Marcela Castilho

Meninas brincam em “cafeteria”

Fernanda Pantazis Hernandez

Fabiana Ortega

Tatá Canhedo e Cicera Gomes de Abreu

Matheus e Priscila Bueno

Diego Pessoa entre Pablo Balboa e Gabriela Higashino

Maria Helena e Tati Valença

Rosângela Lacerda, Tatá Canhedo e Paula Santana

Maria Sofia Canhedo Pessoa e Theo Monteiro

Familiares e amigos celebram a aniversariante

Viva a Maria Sofia!

