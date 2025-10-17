17/10/2025
Universo POP
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira

Tatá Estaniecki fala pela 1ª vez após anúncio de separação de Cocielo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
tata-estaniecki-fala-pela-1a-vez-apos-anuncio-de-separacao-de-cocielo

Na noite desta sexta-feira (17/10), Tatá Estaniecki se pronunciou publicamente pela primeira vez após o anúncio do fim de seu casamento com Julio Cocielo. A influenciadora aceitou a colaboração do post publicado por Cocielo na noite anterior, confirmando oficialmente a separação.

O casal, que estava junto desde 2015 e se casou em 2018, é um dos mais conhecidos das redes sociais e tem dois filhos. A decisão de encerrar a relação pegou muitos fãs de surpresa.

Leia também

Parte deles, inclusive, acredita que a separação seja uma brincadeira feita pelo casal e pelo humorista Maurício Meirelles.

Na nota publicada originalmente por Cocielo, ele destacou que, apesar do término, os dois seguirão próximos para cuidar dos filhos e manter uma relação de respeito e admiração mútua.

“Nosso trabalho não tem fim. Temos um objetivo pra vida toda, que é cuidar dos nossos filhos, e, pra isso, vamos estar juntos, sempre próximos, mantendo o respeito, a admiração e o carinho um pelo outro”, escreveu.

O influenciador também explicou que não pretende comentar mais sobre o assunto e pediu compreensão ao público:

“Ninguém casa esperando uma situação como essa, claro que dói, mas, às vezes, as coisas acontecem do nada, sem um porquê. Talvez seja só um tempo, talvez seja algo pra nos fortalecer… não sabemos. É difícil, mas pedimos que respeitem o nosso momento.”

O comunicado terminou com uma mensagem de esperança aos fãs que acompanharam a história do casal:

“Jamais deixem de acreditar no amor. Vivemos anos intensos, realizamos muitos sonhos, nos divertimos, amadurecemos, tivemos duas crianças perfeitas e aprendemos muito um com o outro. Vamos sempre lembrar dos nossos momentos dessa forma, sorrindo!”

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost