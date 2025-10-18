Tata Estaniecki indica motivo do término com Cocielo: “Uma bagunça”

Julio Cocielo anunciou o fim do relacionamento com Tata Estaniecki nas redes sociais e o assunto viralizou. Apesar do texto sobre respeito pós-relacionamento, no Instagram, a apresentadora curtiu publicações sugestivas que podem explicar o fim do casamento.

Em uma delas, que fala sobre amor, o texto diz: “Como demonstrar o amor? Permanecendo. Mesmo quando fica difícil e tudo parece uma bagunça. Mesmo quando parece errado e os dois estão errando.”

Cocielo e Tata

Julio Cocielo e Tata Estaniecki

Tata Estaniecki e Julio Cocielo

Tata Estaniecki e Julio Cocielo

A publicação curtida por Tata segue com o desabafo.

“Quando todos dizem: vá cuidar de você e das suas coisas, pare de perder tempo com relacionamento. E você insiste. Tenta de novo. Escolhe de novo. Tenta se lembrar do início, do que fez tudo começar. Amar também é resistir quando tudo parece convidar a desistir”, diz o texto.

A interação de Tata com o post não passou em branco e os internautas começam a descartar a hipótese de uma brincadeira e passam a acreditar que o relacionamento realmente chegou ao fim.