Tata Estaniecki posa com os filhos após confirmar separação de Cocielo

Após se pronunciar pela primeira vez sobre a polêmica separação com Julio Cocielo, Tata Estaniecki usou as redes sociais nesta terça-feira (21/10) para compartilhar uma foto ao lado dos filhos, frutos do casamento de 7 anos com o influenciador e youtuber.

Tata e Cocielo são pais de Beatriz, de 5 anos, e de Caio, o caçula de 2. Eles se casaram em 2018, mas estão juntos há 11 anos. Em seu primeiro pronunciamento após o anúncio do término com o marido, a apresentadora garantiu que a prioridade do agora ex-casal é “focar 100% nas crianças”.

“O foco agora realmente é estarmos bem para eles também ficarem bem. E é nisso que a gente está se concentrando. E é isso, a vida tem que continuar”, afirmou a influenciadora em um desabafo publicado nas redes sociais.

“Eu conto com o respeito, o carinho de vocês e a colaboração também. Tudo tem um tempinho, mas estou aqui. Obrigada!”, completou Tata. A apresentadora se pronunciou quatro dias depois do ex-marido anunciar a separação.

O término foi comunicado por Cocielo no perfil das redes sociais na última quinta-feira (17/10). O fato da então esposa do influenciador não ter se pronunciado levou os fãs a especularem que o anúncio seria uma pegadinha.