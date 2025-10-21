Tata Estaniecki posa com os filhos após confirmar separação de Cocielo

Após se pronunciar pela primeira vez sobre a polêmica separação com Julio Cocielo, Tata Estaniecki usou as redes sociais nesta terça-feira (21/10) para compartilhar uma foto ao lado dos filhos, frutos do casamento de 7 anos com o influenciador e youtuber.
Tata e Cocielo são pais de Beatriz, de 5 anos, e de Caio, o caçula de 2. Eles se casaram em 2018, mas estão juntos há 11 anos. Em seu primeiro pronunciamento após o anúncio do término com o marido, a apresentadora garantiu que a prioridade do agora ex-casal é “focar 100% nas crianças”.
“O foco agora realmente é estarmos bem para eles também ficarem bem. E é nisso que a gente está se concentrando. E é isso, a vida tem que continuar”, afirmou a influenciadora em um desabafo publicado nas redes sociais.
Leia também
-
Assista ao desabafo de Tata Estaniecki após término com Cocielo
-
Tata Estaniecki rompe silêncio após separação de Cocielo
-
Cocielo é flagrado sem aliança após fim do casamento com Tata; vídeo
-
Vídeo. Fala de Tata viraliza após fim com Cocielo: “Não quero separar”
13 imagensFechar modal.1 de 13
Tata Estaniecki compartilha foto com as filhas com Julio Cocielo
Reprodução/Instagram2 de 13
Tata Estaniecki
Reprodução/Redes sociais.3 de 13
Tata Estaniecki e Júlio Cocielo
4 de 13
Tata Werneck, Rafael Vitti, Tata Estaniecki e Julio Cocielo
5 de 13
Julio Cocielo e Tata Estaniecki
Reprodução/Instagram6 de 13
Julio Cocielo e Tata Estaniecki em viagem romântica para Capri, na Itália
Reprodução/Instagram7 de 13
Cocielo e Tata
Reprodução/Instagram8 de 13
Júlio Cocielo, Tata Estaniecki e Ivone Estaniecki posam durante festa
Instagram/Reprodução9 de 13
Júlio Cocielo e Tata Estaniecki posam com os filhos e os pais da influenciadora
Instagram/Reprodução10 de 13
Tata Estaniecki e Julio Cocielo
Reprodução/ Instagram11 de 13
Julio Cocielo e Tata Estaniecki
Reprodução/Redes sociais.12 de 13
Tata Estaniecki, Júlio Cocielo e os filhos
Reprodução13 de 13
Cocielo e Tata
“Eu conto com o respeito, o carinho de vocês e a colaboração também. Tudo tem um tempinho, mas estou aqui. Obrigada!”, completou Tata. A apresentadora se pronunciou quatro dias depois do ex-marido anunciar a separação.
O término foi comunicado por Cocielo no perfil das redes sociais na última quinta-feira (17/10). O fato da então esposa do influenciador não ter se pronunciado levou os fãs a especularem que o anúncio seria uma pegadinha.