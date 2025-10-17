17/10/2025
Tata Estaniecki retira sobrenome de Cocielo das redes sociais após anúncio de separação

Escrito por Portal Leo Dias
Na tarde desta sexta-feira (17/10), Tata Estaniecki decidiu remover o sobrenome de Júlio Cocielo de seus perfis nas redes sociais, retornando ao uso apenas de seu nome de solteira. A mudança ocorreu horas depois do youtuber comunicar o fim do casamento. Até então, Tata assinava como “Tata Estaniecki Cocielo”, deixando claro o vínculo com o marido em suas publicações.

O anúncio da separação foi feito por Cocielo na noite de quinta-feira (16/10), através de suas redes sociais. “Vocês diziam: ‘No dia em que eles terminarem, eu não acredito mais no amor’. Lendo essas coisas, a gente fazia questão de fazer piadas sobre relacionamentos”, afirmou o influenciador no comunicado.

Ele ainda pediu compreensão dos fãs e deixou claro que o casal não comentará mais sobre o término. “Jamais deixem de acreditar no amor. Vivemos anos intensos, realizamos muitos sonhos, nos divertimos, amadurecemos, tivemos duas crianças perfeitas e aprendemos muito um com o outro”, completou Cocielo.

Já Cocielo ainda mantém o sobrenome de Tata nas redes sociais, Júlio Cocielo Estaniecki.

A ação de Tata desfez as especulações dos seguidores que imaginavam que o anúncio pudesse se tratar de uma brincadeira do influenciador, que cria conteúdo de humor nas redes sociais.

