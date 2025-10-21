21/10/2025
Tata Estaniecki rompe o silêncio após separação de Julio Cocielo

Influenciadora agradeceu o apoio dos fãs e disse estar focada nos filhos após o fim do casamento de 11 anos

A influenciadora Tata Estaniecki se pronunciou pela primeira vez após o fim do casamento com o humorista Julio Cocielo, anunciado na última quinta-feira (16). O casal, que estava junto há 11 anos, confirmou a separação por meio das redes sociais.

Reprodução/Instagram

Em um vídeo publicado no Instagram, Tata agradeceu o carinho dos seguidores e explicou que precisou de um tempo antes de se manifestar:

“Eu precisava organizar as ideias, organizar a vida e focar 100% nas crianças. O foco agora é estarmos bem para que eles também fiquem bem. E é nisso que a gente está se concentrando. A vida tem que continuar.”

A influenciadora destacou que está retomando aos poucos sua rotina e pediu compreensão ao público:

“Eu conto com o respeito, o carinho de vocês e a colaboração também. Tudo tem um tempinho, mas estou aqui. Obrigada!”, finalizou.

🗓️ O anúncio da separação

Na noite de quinta-feira (17), Julio Cocielo anunciou o término do relacionamento em uma postagem no Instagram. O casal, que conquistou uma legião de fãs na internet, é pai de Beatriz e Caio.

O comunicado surpreendeu o público, já que não havia sinais públicos de crise. A ausência de um pronunciamento conjunto gerou especulações nas redes, mas no dia seguinte Tata confirmou oficialmente a separação ao aceitar a colaboração na postagem de Cocielo. Ambos também removeram os sobrenomes compartilhados de suas biografias no Instagram.

Fonte: Redes sociais de Tata Estaniecki e Julio Cocielo / Metrópoles
