Tatá Werneck resgata vídeo de 1ª ida ao programa de Xuxa durante a infância

18/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
A apresentadora Tatá Werneck compartilhou, neste sábado (18/10), um vídeo de sua primeira ida ao programa de Xuxa Meneghel, ainda durante a infância. Ela recebeu o acesso às imagens durante a participação no “Angélica Ao Vivo”, graças à ajuda da anfitriã da nova atração.

Em suas redes sociais, a humorista celebrou a oportunidade de rever o registro da infância: “E essa pérola? Angélica me deu esse presente, que foi achar a primeira vez que fui na Xuxa! Amei demais. “, escreveu. No vídeo, ela manda beijos para a família e para a apresentadora. Além disso, uma pessoa chamada Marcos também recebe a mensagem de carinho.

Veja as fotos

Reprodução/@tatawerneck
Reprodução/@tatawerneck
Reprodução/@tatawerneck
Reprodução/@tatawerneck
Foto: Reprodução/Instagram
Tatá WerneckFoto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução/Instagram
Tatá WerneckFoto: Reprodução/Instagram
Reprodução (Instagram)
Tatá Werneck se diverte após ser confundida com Tata Estaniecki: “Eu tô casada”Reprodução (Instagram)

Tatá, entretanto, não sabe quem seria o tal Marcos, e pediu ajuda para relembrar da pessoa: “Queria muito saber quem é Marcos, mas, pelo que me lembro, foi alguém que disse: ‘mande um beijo pra mim’. E eu disse ‘ok’. E depois pensei: ‘quem é Marcos ?’”, brincou a esposa de Rafael Vitti, finalizando com um pedido: “Produção, me manda o vídeo completo”.

Nos comentários, internautas se divertiram com o registro inusitado: “Meu Deus… A Tatá continua do mesmo tamanho”, disse um perfil, enquanto outro acrescentou com uma curiosidade: “Tata, qual a sensação de você admirar uma pessoa e quando cresce você entrevista ela no seu programa?”.

Tatá Werneck foi a convidada surpresa do “Angélica Ao Vivo”, novo programa da apresentadora no GNT, na última quinta-feira (16/10). Além dela, Murilo Benício e Grazi Massafera, destaques de “Três Graças”, também participaram da estreia da atração.

